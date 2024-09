Sete mortos em ataque israelita na Síria

Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel efetuou centenas de ataques contra o exército do Presidente sírio, Bashar al-Assad, e grupos pró-iranianos que apoiam o regime.

"O número de mortos nos ataques israelitas contra a região de Masyaf eleva-se a sete, incluindo três civis e quatro soldados não identificados", indicou a organização não-governamental (ONG) Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido, mas que dispõe de uma vasta rede de fontes no país devastado pela guerra.

O ataque, que feriu 15 pessoas, também destruiu edifícios militares e centros na área em torno de Masyaf, que abriga centros de investigação científica, "onde estão presentes grupos pró-iranianos e especialistas em desenvolvimento de armas", acrescentou a ONG.

Pelo menos 13 explosões "foram ouvidas no local", referiu o OSDH, assinalando que Teerão, aliado de Al-Assad, tem "conselheiros militares" na Síria.

Pouco antes, o diretor do hospital governamental de Masyaf, Fayçal Haidar, tinha anunciado cinco mortos e 19 feridos, noticiou a agência de notícias oficial síria Sana.

"Pelas 23:20 [21:20 em Lisboa] de domingo, o inimigo israelita efetuou um ataque aéreo a partir do noroeste do Líbano, visando várias instalações militares na região central", declarou a Sana citando uma fonte militar. "As nossas defesas aéreas abateram alguns dos mísseis", acrescentou a mesma fonte.

Os bombardeamentos israelitas na Síria intensificaram-se na sequência do ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel, em 07 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

As autoridades israelitas raramente comentam estes ataques, mas afirmaram repetidamente que não vão permitir que o Irão, um inimigo declarado, expanda a presença na Síria.

No final de agosto, três combatentes pró-iranianos foram mortos na região de Homs, no centro da Síria, em ataques atribuídos a Israel, de acordo com o OSDH.

Alguns dias mais tarde, o exército israelita anunciou também a morte de membros do movimento palestiniano Jihad Islâmica num ataque na Síria, na fronteira com o Líbano, sem especificar o número.