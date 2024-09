Lammy e Blinken vão a Kiev esta semana para manifestar apoio à Ucrânia

Numa conferência de imprensa após um encontro bilateral em Londres, Lammy salientou que esta é "a primeira visita conjunta deste género em mais de uma década".

"Somos os aliados mais próximos, por isso estou muito satisfeito por viajarmos juntos, demonstrando o nosso compromisso com a Ucrânia", afirmou o chefe da diplomacia britânica.

Blinken acrescentou que "este é um momento crítico" para a antiga república soviética, "no meio de uma intenso período de combates neste outono, com a Rússia a intensificar a escalada".

"Vemos (Moscovo) a aumentar os seus ataques contra as cidades, contra as pessoas, visando em particular as infraestruturas energéticas, a eletricidade, tudo isto antes dos meses mais frios", afirmou.

Os líderes também garantiram que os seus governos estão "totalmente alinhados na necessidade de alcançar um cessar-fogo" em Gaza.

A visita de Blinken acontece na véspera do encontro do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, com o Presidente Joe Biden na sexta-feira, na Casa Branca em Washington, com quem, para além da Ucrânia, irá discutir a guerra na Faixa de Gaza.

Embora as políticas dos dois países tenham estado alinhadas desde o ataque do Hamas em Israel, em 07 de outubro de 2023, este mês Londres demarcou-se, anunciando um embargo parcial à exportação de armas para o Estado judaico.

Em consequência, 30 das 350 licenças de exportação - menos de 1% do total de armas que Telavive recebe - foram suspensas, com o argumento de que o equipamento poderia ser utilizado no conflito em violação do direito internacional.

A imprensa britânica noticiou que houve descontentamento na Casa Branca relativamente a esta decisão, o que Londres desmentiu, afirmando que Washington compreende que os sistemas jurídicos são diferentes nos respectivos países.

Lammy e Blinken lançaram oficialmente em Londres o Diálogo Estratégico entre o Reino Unido e os Estados Unidos, um evento anual destinado a reforçar a colaboração bilateral.

O ministro britânico sublinhou a importância de os dois países se manterem estreitamente alinhados num mundo "cada vez mais volátil e inseguro", para que possam enfrentar o futuro "em unidade e com confiança".

Os dois sublinharam a importância da "relação especial" ou "relação essencial", como lhe chamou Blinken, e a unidade em questões como a guerra da Ucrânia contra a Rússia e o conflito no Médio Oriente.