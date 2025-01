Marcelo escreve a Chapo e expressa "reforçado empenho" na cooperação

Na carta dirigida a Daniel Chapo, divulgada no sítio oficial da Presidência da República Portuguesa na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que conta "marcar presença, em junho próximo, na comemoração dos cinquenta anos da independência de Moçambique".

O Presidente português assegura "aos moçambicanos, a todos os moçambicanos, que podem contar sempre com os portugueses e com Portugal".

Esta mensagem foi divulgada depois de Daniel Chapo ter tomado posse como Presidente de Moçambique, numa cerimónia em que Marcelo Rebelo de Sousa não marcou presença e Portugal esteve representado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O chefe de Estado português refere que Daniel Chapo, ao ser investido no cargo de Presidente da República de Moçambique, reiterou "o propósito de construção da unidade e da estabilidade, pelo desenvolvimento económico, pela justiça social, pela transparência, pela afirmação educativa e cultural, pela salvaguarda do pluralismo e pelo diálogo comunitário inclusivo".

"Propósitos que acolhem legítimos anseios de variados setores políticos e sociais moçambicanos, e que todos esperam se possam concretizar na realidade", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa.

No plano bilateral, o Presidente português evoca "as relações fraternais" entre povos "e o papel essencial da comunidade moçambicana em Portugal e da comunidade portuguesa em Moçambique" e descreve como "muito sólidos" os "laços de cooperação entre os dois Estados-irmãos".

Marcelo Rebelo de Sousa transmite a Daniel Chapo "o reforçado empenho do Presidente da República Portuguesa, do Estado português e do povo português em prosseguir e aprofundar essa cooperação, a todos os níveis, ao serviço do desenvolvimento sustentável, da justiça social, da plena realização do povo moçambicano e da relevante projeção de Moçambique no mundo".