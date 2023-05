40º Monarca. Coroação de Carlos III

O Rei Carlos III vai ser hoje coroado formalmente, juntamente com a esposa, a rainha consorte Camilla, numa cerimónia plena de pompa e tradições seculares que aconteceu pela última vez há 70 anos.

9h40 - Milhares de pessoas aguardam nas ruas de Londres pelos passagem do rei Carlos III.



Ambos os lados do The Mall, a avenida que liga o Palácio de Buckingham à Praça de Trafalgar Square, estão já cheios, bem como em Whitehall, a avenida de acesso a Westminster.



Algumas dezenas de curiosos arriscaram a pernoitar ao relento, enquanto a maioria começou a chegar de madrugada e cedo de manhã de várias partes do país para ocupar um lugar junto ao percurso.



Muitos espetadores vestiram-se a preceito, com t-shirts ou chapéus com as tradicionais cores britânicas azul, vermelho e branco, embrulharam-se em bandeiras ou adotaram a própria coroa de plástico.



O ambiente é animado e muitos britânicos vieram em família, com crianças, para observar o que consideram ser um "momento histórico".



Porém, a dimensão e importância da ocasião é refletida na operação de segurança intitulada "Orbe Dourada", e que mobilizou mais de 11.000 polícias.







O evento é essencialmente simbólico, pois Carlos III foi proclamado chefe de Estado logo após a morte da mãe, Isabel II, em setembro, e o ritual tem vindo a ser repetido há mais de 900 anos na Abadia de Westminster, abrilhantado pelas ostensivas jóias da coroa e trajes exuberantes.

A coroação vai ter dois mil convidados. Conta com a presença cem chefes de Estado, entre eles, o Presidente da República Portuguesa.Carlos III vai ser o quadragésimo monarca britânico e preparou-se ao longo da vida para a função.O momento é aguardado com expectativa por milhares de pessoas que estão nas ruas desde o início da semana.Algumas tiveram o privilégio de cumprimentar pessoalmente a família real.