Sp. Braga preparado para "alta dificuldade" na Amadora

Na jornada anterior, os minhotos empataram, em casa, com o Benfica (2-2), somando o segundo jogo seguido sem ganhar na I Liga após a derrota no reduto do Estoril Praia na ronda anterior (1-0).



“Sabor a vitória? Não, fiquei com o sabor do empate [porque] queres mais e não conseguiste. Temos que trabalhar para melhorar a equipa em certos aspetos”, disse o técnico espanhol na antevisão da partida desta jornada.



Já os amadorenses só perderam com o FC Porto (3-1, no Dragão) e o Sporting (4-0, em Alvalade) nas últimas sete rondas, registando ainda dois empates e três vitórias, a última na 16.ª jornada, em Famalicão (3-2).



“É uma equipa de muito alta intensidade, no seu campo dificulta muito tudo e tens que estar muito bem para aproveitar as oportunidades que criares, ganhar os duelos e as segundas bolas, quando tiveres que defender e nas bolas paradas também temos que estar muito bem. Espero um jogo de alta dificuldade”, alertou.



Depois do jogo com o Estrela da Amadora, o Sporting de Braga viaja para Leiria para defrontar novamente o Benfica, agora na meia-final da Taça da Liga, na quarta-feira.



Com algumas baixas no plantel, Carlos Vicens frisou que a melhor gestão passa por orientar o foco apenas para o jogo que a equipa tem pela frente.



“É isso que temos vindo a fazer desde que o início, caso contrário pode confundir-nos e fazer perder de vista o que é importante. Estamos focados única e exclusivamente no jogo com o Estrela da Amadora”, reforçou.



Ricardo Horta, castigado, é baixa certa para a Amadora.



“Não vamos descobrir agora a importância do Ricardo [Horta] para nós, mas temos que nos centrar com os jogadores que temos e, com esses, fazer um jogo de alto nível. É o jogo mais importante da temporada, [porque] é o que temos à nossa frente”, disse.



Sobre o mais recente reforço dos minhotos, o avançado libanês Samy Merheg, o treinador espanhol considerou que “vem complementar o plantel”.



“Tem características diferentes [dos outros avançados], é um jovem e é uma aquisição do clube a olhar para o futuro. Tem que assimilar as nossas ideias e oferece-nos energia e motivação, que é muito alta desde o primeiro dia”, disse.



O treinador referiu que o clube está atento a oportunidades que surgirem para novas contratações, mas voltou a dizer que “o mercado de janeiro é difícil: o clube está a trabalhar há muito tempo, e não só para este mercado, está sempre atento às oportunidades que existirem. O importante é que estamos em sintonia e só avançaremos se for proveitoso para o clube e olhando para o futuro”, disse.



Lagerbielke falhou o jogo com o Benfica, devido a lesão, e o treinador revelou que a evolução é positiva e já treinou no relvado, mas não confirmou se estará disponível para sábado.



Bellaarouch, Niakaté, integrado na seleção do Mali que participa na CAN, apesar de lesionado, Sandro Vidigal e El Ouazzani, igualmente lesionados, também não podem ser opção para o técnico.



Sporting de Braga, quinto classificado, com 26 pontos, e Estrela da Amadora, 10.º, com 18, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio José Gomes, na Amadora, jogo que será arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.