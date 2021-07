Afeganistão encerra embaixada no Paquistão após rapto da filha do embaixador

O rapto da filha do embaixador, sexta-feira, é o motivo invocado para o encerramento da embaixada. O embaixador e os principais diplomatas foram mandados regressar "até que sejam eliminadas todas as ameaças à segurança, incluindo a detenção e punição dos responsáveis", referiu o comunicado do Ministério.



A filha do embaixador foi mantida refém durante várias horas por desconhecidos que a libertaram com ferimentos e marcas de corda. As autoridades paquistanesas anunciaram a abertura de uma investigação à qual o primeiro-ministro paquistanes, Imran Khan, deu prioridade absoluta.



O Paquistão é considerado um pais chave no processo de paz do Afeganistão, onde os taliban ameaçam regressar ao poder pela via da força após a retirada militar do Ocidente.