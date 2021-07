Afeganistão. Taliban dizem ter controlo de 85% do território

Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. pic.twitter.com/2s1SBeOoTq — Kian Sharifi (@KianSharifi) July 9, 2021

Os militantes do grupo rebelde dizem ter capturado a fronteira de Islam Qala, com o Irão, e de Torghundi, com o Turquemenistão. Um vídeo divulgado pela imprensa iraniana pareceOs taliban dizem ter já controlo de 85 por cento do território afegão, mas o número não foi verificado por qualquer entidade independente e é contestado pelo Governo do Afeganistão.As autoridades afegãs reconheceram, no entanto, ter perdido para os taliban as fronteiras de Islam Qala e de Torghundi. Islam Qala é uma das maiores portas de entrada no Irão, gerando receitas de cerca de 20 mil milhões de dólares mensais ao Governo.Um porta-voz do Ministério afegão do Interior avançou entretanto que as forças do Afeganistão estão a tentar recapturar as duas fronteiras., avançou Tareq Arian à agência AFP.

Aliança militar russa disposta a enviar tropas ao Tajiquistão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia confirmou esta sexta-feira que os taliban controlam agora cerca de dois terços da fronteira entre o Afeganistão e o Tajiquistão, depois de um avanço no terreno nos últimos dias."Destacamos um grande aumento da tensão na fronteira entre o Afeganistão e o Tajiquistão.”, disse a porta-voz do Ministério russo, Maria Zakharova.“A base russa 201 no Tajiquistão está equipada com tudo o que é necessário para ajudar aquela República a controlar a situação na fronteira (…) para prevenir agressões ou provocações territoriais”, disse Zakharova. A porta-voz enfatizou que Moscovo e Dushambe mantêm contactos permanentes sobre a situação por meio dos canais diplomáticos e militares.A Organização do Tratado de Segurança Colectiva (CSTO),se a situação piorar devido ao avanço dos taliban em direcção à fronteira tajique-afegã.

Saída das tropas norte-americanas facilita manobras dos taliban

Estimativas apontam para que mais de dois terços dos 398 distritos afegãos sob controlo dos taliban por esta altura, incluindo uma região que se estende da fronteira iraniana no oeste até à fronteira com a China, no nordeste.Numa conferência de imprensa em Moscovo,. “Todas as administrações e hospitais continuam a operar neste território. Asseguramos que continuem o seu trabalho”, declarou.Segundo Delawar, nenhum acordo com Washington impede que os insurgentes tomem os centros administrativos dos distritos que permanecem sob controlo de Cabul. Referiu, entretanto, que

No início da semana, mil soldados afegãos refugiaram-se no Tajiquistão, após entrarem em confronto com forças talibãs.

As manobras do grupo rebelde estão a ser facilitadas pela partida das tropas norte-americanas que, segundo o Presidente Joe Biden,Ainda no início desta semana, um grupo de militares dos EUA partiu da base aérea de Bagram, local que serviu de centro das operações norte-americanas no Afeganistão e que chegou a alojar dezenas de milhares de militares.

c/ agências