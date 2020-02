Afeganistão. EUA e Taliban de acordo para reduzir violência

A mesma fonte acrescentou que o acordo irá abranger o país inteiro e irá aplicar-se igualmente às forças armadas afegãs, apesar do Governo de Ghani ter sido excluído das negociações entre os EUA e os Taliban que têm decorrido no Qatar.

"O acordo de redução de violência é muito específico. É nacional e inclui os afegãos", afirmou o responsável.





Apesar dos limites, o acordo pode ser o primeiro passo para uma eventual retirada das tropas norte-americanas estacionadas no Afeganistão.





O anúncio do acordo seguiu-se a um encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, o secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper e o Presidente afegão Ashraf Ghani, à margem de uma conferência sobre segurança em Munique.Quinta-feira, o Presidente norte-americano,, quase duas décadas depois do início da invasão do país.