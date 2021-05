António Costa: "Se houve alguém que ultrapassou linhas vermelhas foi claramente a Bielorrússia"

Na conferência de imprensa conjunta após a reunião desta manhã, o secretário-geral da NATO e o primeiro-ministro português estiveram alinhados na condenação do regime de Lukashenko pelo desvio de um avião civil da União Europeia para deter um jornalista crítico do Governo e a namorada, que no passado domingo seguiam a bordo num voo que fazia a ligação entre Atenas e Vilnius.







Claramente acho que quem ultrapassou todas as linhas vermelhas possíveis e imagináveis foi a Bielorrússia e o Presidente Lukashenko. É preciso sentir-se muito ameaçado pelas forças democráticas internas para desencadear um ato absolutamente inimaginável, ao permitir-se proceder a um desvio de um avião civil, que se desloca entre duas capitais europeias - duas capitais da NATO - com o exclusivo objetivo de deter um jornalista e a sua companheira" , afirmou o primeiro-ministro português. É preciso sentir-se muito ameaçado pelas forças democráticas internas para desencadear um ato absolutamente inimaginável, ao permitir-se proceder a um desvio de um avião civil, que se desloca entre duas capitais europeias - duas capitais da NATO - com o exclusivo objetivo de deter um jornalista e a sua companheira" , afirmou o primeiro-ministro português.

Questionado sobre as acusações do Presidente bielorrusso, que esta quarta-feira apontou críticas aos adversários internos e externos , Costa responde que foi o regime bielorrusso quem ultrapassou todos os limites.

Nas primeiras declarações desde o desvio do avião, o Presidente bielorrusso acusou os adversários "do estrangeiro e no interior do país" de terem mudado de métodos para atacar o regime e de terem ultrapassado "uma infinidade de linhas vermelhas". Garantiu ainda que a Bielorrússia agiu em conformidade com a lei após uma ameaça de bomba a bordo.







Portugal, país que preside até junho ao Conselho da União Europeia, tem sido veemente nas críticas apontadas a Minsk. Ao lado de Jens Stoltenberg, os dois responsáveis exigiram a libertação imediata de todos os presos políticos.







"É absolutamente inaceitável aquilo que foi feito do ponto de vista da lei internacional e da proteção dos Direitos Humanos. Por isso, a União Europeia tomou uma posição muito clara", disse ainda António Costa, referindo-se às sanções recentemente anunciadas e à interdição do espaço aéreo europeu a aeronaves da Bielorrússia.









Para além destas sanções, anunciadas após o último Conselho Europeu , Bruxelas desaconselha "vivamente todas as companhias aéreas europeias de se aproximarem do espaço aéreo da Bielorrússia" e continua a exigir "a imediata libertação não só dos dois detidos, como também de todos os presos políticos", destacou o primeiro-ministro português.





O secretário-geral da NATO está em Portugal para inaugurar a Academia de Cibersegurança, em Oeiras, e estará também em Cascais esta tarde para participar na reunião do Conselho de Estado.







