Ataque ao Capitólio. Pentágono aplicou restrições "pouco habituais" à Guarda Nacional

O general William J. Walker, comandante da Guarda Nacional de Washington, contou a um comité conjunto de senadores que, no dia do ataque,Ainda segundo o general, dias antes do assalto ao Capitólio, o Pentágono - sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos - ter-lhe-á retirado a autoridade para empregar de forma rápida as suas tropas.O responsável disse ter sido, o secretário norte-americano do Exército.Assim que Walker teve autorização para empregar os seus militares - três horas depois do que havia sido o momento ideal -, estes foram enviados para o local e ajudaram a restabelecer o perímetro de segurança junto ao edifício, que estava já sob ataque.O general disse ainda ao comité de senadores que. “Esse número poderia ter feito a diferença”, lamentou. “Todos os segundos importaram. Todos os minutos”.

Contraste com protestos antirracismo

William J. Walker fez ainda notar uma particularidade quanto às permissões que lhe foram retiradas no dia do ataque ao Capitólio:; a 6 de janeiro, porém, a resposta que lhe foi possível dar foi limitada e necessariamente mais lenta.Segundo o general, os militares responsáveis expressaram preocupação quanto à ideia de enviar tropas até ao Capitólio para reprimir americanos. “Fartei-me de ouvir essa expressão: 'imagem'”, declarou perante os senadores.Quando questionado sobre se, nos protestos do ano passado, tinha havido um discurso semelhante por parte dos decisores, Walker respondeu negativamente. “Isso nunca foi discutido naquela semana [de grandes protestos] de junho. Nunca foi discutido a 4 de julho, quando estivemos a assegurar a segurança na cidade. Nem a 28 de agosto, quando voltámos a fazê-lo”, assegurou.O senador democrata Gary Peters perguntou, de seguida, se o general achava a retirada de permissões que atrasou a ação no Capitólio

A justificação do Pentágono

Robert G. Salesses, funcionário do Departamento de Defesa que também testemunhou na audiência com senadores, avançou uma justificação para a retirada de poderes à Guarda Nacional de Washington., explicou.De acordo com Salesses, o Pentágono demorou a decidir se deveria ou não empregar forças no Capitólio a 6 de janeiro porque quis saber ao certo o que as tropas iriam fazer no local. Segundo o responsável, o objetivo foi apenas evitar uma repetição do ano passado.Além disso, Christopher C. Miller, então secretário da Defesa,, revelou Salesses.“Certamente teremos questões para o secretário do Exército Ryan McCarthy e para o ex-secretário da Defesa Christopher Miller”, disse o senador republicano Roy Blunt aos jornalistas no final da audiência. “Vamos questioná-los sobre a visão que fez este processo de tomada de decisões correr tão horrivelmente mal”.

Autorização demorou mais de três horas a chegar

Ainda durante a audiência, o general William J. Walker forneceu mais pormenores sobre o desenrolar dos acontecimentos a 6 de janeiro. Começou por contar que,recebeu uma “chamada frenética” de Steven Sund, na altura chefe da Polícia do Capitólio. Dali a 30 minutos, os apoiantes de Trump entrariam no edifício.“O chefe Sund tinha a voz afetada e indicou-me que havia uma terrível emergência no Capitólio”, explicou.Logo após a chamada, Walker alertou os líderes do Exército e colocou soldados em autocarros “prontos a dirigirem-se até ao Capitólio”. No entanto, o secretário de Defesa só viria a aprovar o pedido às 15h04.A essa hora do dia 6 de janeiro já os apoiantes pró-Trump tinham invadido o edifício onde o Colégio Eleitoral votava para atribuir oficialmente a vitória das presidenciais norte-americanas ao democrata Joe Biden.O incidente, ocorrido depois de o próprio Trump ter incentivado os seus apoiantes a manifestarem-se, resultou em cinco vítimas mortais e dezenas de detidos. Levou ainda a que o Partido Democrático avançasse com um novo processo de destituição contra Donald Trump, que no entanto acabou por ser absolvido.