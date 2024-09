"Ataque russo" a cidade ucraniana fez pelo menos 41 mortos e 180 feridos

Pelo menos 41 pessoas morreram e 180 ficaram feridas num ataque com mísseis russos que teve como alvo um Instituto Militar em Poltava, no centro da Ucrânia, anunciou o presidente do país através das redes sociais



Segundo Zelensky, dois mísseis balísticos atingiram “um estabelecimento educacional e um hospital próximo”.



“Um dos edifícios do Instituto de Comunicações foi parcialmente destruído", escreveu.







"Ha ainda muitas pessoas debaixo dos escombros", acrescentou o presidente ucraniano.





Zelensky ordenou "uma investigação completa e rápida" para apurar responsabilidades e assegurou que "todos os serviços necessários estão envolvidos na operação de resgate".





"A escória russa pagará por este ataque", declarou ainda, voltando a apelar "a todos no mundo que têm o poder de parar este terror" que "a Ucrânia precisa de sistemas de defesa aérea e mísseis agora".





De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, os mísseis balísticos aterraram no local de impacto quase imediatamente após o disparo dos alarmes de ataque aéreo, pelo que as pessoas que se encontravam no local não tiveram tempo de se abrigar em caves ou abrigos antiaéreos.