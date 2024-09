Ataques contra Hezbollah são "presságio de guerra mais ampla"

O ministro libanês comenta desta forma as explosões mortais de terça-feira com centenas de pagers, antes da notícia de novas explosões esta quarta-feira, mas com walkie-talkies. O chefe da diplomacia libanesa sublinha que as explosões surgem "depois das ameaças israelitas de alargar o campo da guerra contra o Líbano, o que mergulharia a região num ciclo mais amplo de violência e anunciar uma guerra mais ampla".





As Nações Unidas também alertam para o perigo de agravamento da guerra no Médio Oriente. Questionado sobre as explosões simultâneas de pagers, António Guterres não tem dúvidas a situação é “particularmente grave”, mas “não só pelo número de vítimas”. "Por mais importante que seja o evento em si, é um sinal que confirma que há uma séria escalada de risco no Líbano".



O secretário-geral da ONU insiste que “tudo deve ser feito para evitar esta escalada”. Por outro lado, o Alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, pediu esta quarta-feira, uma investigação independente sobre as explosões de pagers que mataram pelo menos 12 pessoas na Síria e no Líbano. “Deve haver uma investigação independente, completa e transparente sobre as circunstâncias destas explosões em massa, e aqueles que ordenaram e executaram tal ataque devem ser responsabilizados”.





Volker Turk considera que oa milhares de pessoas, sem saber quem e onde,