Mais de 20 pessoas morreram e várias ficaram feridas em diversos ataques de Israel contra os subúrbios do Líbano. Antes de lançar as ofensivas, o exército israelita ordenou a evacuação de 14 aldeias do sul do território.

De visita às tropas estacionadas no Líbano, o Chefe do Estado-Maior israelita garantiu que o Hezzbollah está a ser amplamente derrotado e que os militares estão a capturar grandes quantidades de armas.



Uma declaração que surge numa altura em que o primeiro ministro israelita se dirigiu diretamente ao Irão.



Benjamin Netanyahu acusa o o regime de Ali Khamenei de temer mais o povo iraniano do que Israel.