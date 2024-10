Aviação israelita bombardeia instalações militares na Síria

"Por volta das 20h05 de hoje (18h05 de Portugal Continental), o inimigo israelita lançou um ataque aéreo a partir do norte do Líbano e atacou várias instalações militares na região central" da Síria, segundo a fonte militar citada pela SANA, que confirmou danos materiais.



O Observatório Sírio para os Direitos Humanos deu conta de ataques a instalações militares nas províncias de Homs (duas) e Hama (uma), no total de três alvos.



"As explosões continuaram por cerca de duas horas e ainda há incêndios ativos em alguns pontos", segundo o Observatório, uma organização com sede em Londres e com uma rede de informadores dentro do país.



Em Homs, os alvos terão sido um armazém com armamento localizado em Shinshar, no sul da província, e um segundo armazém com munições na localidade de Al Shatay, no leste, adiantou a mesma fonte.



Em Hama, foi atacado um depósito de mísseis localizado a oeste de Al Salamiya, no leste da província, tendo os ataques causado explosões e a detonação secundária de projéteis, referiu ainda o Observatório, que também reportou um número indeterminado de vítimas.



O Observatório documentou treze ataques israelitas em território sírio no mês de outubro, sendo onze aéreos e dois terrestres, que resultaram na morte de nove combatentes, incluindo quatro do Hezbollah, um da Guarda Revolucionária iraniana, dois sírios colaboradores das forças iranianas, um militar sírio e um jornalista.



Além disso, cinco civis morreram, incluindo três mulheres, e nove outros ficaram feridos de diversas gravidades, indicou a mesma fonte.



Os ataques israelitas concentram-se na fronteira entre a Síria e o Líbano, segundo o comando militar de Telavive, para impedir a entrada de armamento da Síria para o Líbano.



Segundo uma contagem do Observatório, os grupos pró-Irão realizaram pelo menos 142 ataques contra posições dos EUA e dos seus aliados internacionais na Síria desde 07 de outubro de 2023, quando o atual conflito no Médio Oriente começou com um ataque sem precedentes do grupo islamita Hamas ao território israelita.



Israel iniciou na terça-feira uma incursão terrestre no Líbano contra o movimento islamita Hezbollah. O exército israelita declarou que nove soldados morreram em combates no sul do Líbano.



Israel e o Hezbollah têm trocado tiros através da fronteira com o Líbano quase diariamente desde o dia seguinte ao ataque transfronteiriço do Hamas, em 07 de outubro de 2023, que matou 1.200 israelitas e fez 250 reféns.



Em resposta, Israel declarou guerra ao grupo militante Hamas e desde então já matou mais de 41.000 civis palestinianos, mais de metade dos quais eram mulheres e crianças, bem como cerca de 2.000 pessoas no Líbano, a maioria desde 23 de setembro, de acordo com as autoridades locais.