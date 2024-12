Aviões russos e sírios intensificam bombardeamentos no norte da Síria

Segundo a Reuters, um dos ataques atingiu uma área residencial lotada no centro de Idlib, que é a maior cidade do enclave perto da fronteira turca, onde cerca de quatro milhões de pessoas vivem em tendas e habitações improvisadas.

O exército sírio e a Rússia, sua aliada, dizem que têm como alvo os esconderijos de grupos insurretos e negam atacar civis.

No sábado, aviões russos e sírios bombardearam outras cidades da província de Ilib, que ficaram completamente sob controlo dos rebeldes, no mais ousado ataque rebelde dos últimos anos, numa guerra civil em que as linhas da frente estavam praticamente congeladas desde 2020.O exército sírio disse que dezenas de seus soldados foram mortos no ataque.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos relatou ataques aéreos russos em Alepo antes do amanhecer, os primeiros desde que o regime retomou o controlo, antes de indicar que a cidade estava fora do controlo do regime.

O Hyat Tahrir al Sham é considerado um grupo terrorista pelos EUA, Rússia, Turquia e outros países. Assad é um aliado próximo de Moscovo.A guerra, que já matou centenas de milhares de pessoas e deslocou muitos milhões, prolonga-se desde 2011 sem um fim formal. Mas a maior parte dos combates cessou há alguns anos, depois de o Irão e a Rússia terem ajudado o governo de Assad a controlar a maior parte do território e as principais cidades.

Civis abandonam Alepo



Na cidade de Alepo, as ruas estavam quase todas vazias e muitas lojas estavam fechadas no domingo, com os residentes assustados a ficarem em casa. Ainda havia um fluxo intenso de tráfego de civis que estavam a deixar a cidade, disseram testemunhas e residentes à Reuters.

Alepo foi firmemente mantida pelo governo desde uma vitória em 2016, um dos principais pontos de virada da guerra, quando as forças sírias apoiadas pela Rússia sitiaram e devastaram as áreas orientais controladas pelos rebeldes daquela que era a maior cidade do país.



As tropas sírias que se tinham retirado da cidade estão agora a reagrupar-se e estavão também a ser enviados reforços para ajudar no contra-ataque, acrescentaram fontes do exército.O Irão enviou milhares de milícias xiitas para a Síria durante a guerra da Síria e, juntamente com a Rússia e o seu poder aéreo, permitiu a Assad esmagar a insurreição e recuperar a maior parte do seu território.Nos últimos meses, Israel intensificou os seus ataques às bases iranianas na Síria e lançou uma ofensiva no Líbano que, segundo o país, enfraqueceu o Hezbollah e as suas capacidades militares.

Exército sírio reforça presença em torno de Hama

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), o exército sírio reforçou a sua presença em torno da cidade de Hama, na sequência de uma ofensiva relâmpago lançada por grupos rebeldes no norte e centro do país.Uma coligação dominada pelos islamitas do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o antigo ramo sírio da Al-Qaeda, lançou esta ofensiva na quarta-feira a partir da região de Idleb (noroeste), último bastião de fuga do regime de Bashar al-Assad, tomando o controlo da maior parte de Alepo, a segunda maior cidade do país, e de várias outras cidades, nomeadamente na província de Hama.De acordo com o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahmane, estas medidas destinam-se a “impedir qualquer tentativa de infiltração ou avanço do Hayat Tahrir al-Sham e das fações rebeldes”, após a tomada de localidades estratégicas na região no sábado.O Ministério sírio da Defesa declarou que as unidades do exército tinham “reforçado as suas linhas defensivas com vários meios de fogo, equipamento e efetivos” e combatido “grupos terroristas” para impedir qualquer avanço.

Esta violência é a primeira desta dimensão desde há vários anos na Síria, onde foi desencadeada uma guerra devastadora em 2011, envolvendo beligerantes apoiados por várias potências regionais e internacionais e grupos jihadistas.





c/agências