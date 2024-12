Biden já chegou a Luanda. Presidente dos EUA em visita histórica a Angola

Foto: Elizabeth Frantz - Reuters

À chegada, Biden foi recebido pelo ministro angolano dos Negócios Estrangeiros, pelo governador Provincial de Luanda e pelo embaixador norte-americano em Angola.



Esta visita estava, inicialmente, marcada para novembro. Biden estará até quarta-feira em Luanda. Está previsto o encontro com o homólogo angolano, João Lourenço, na terça-feira no Palácio da Cidade Alta. Também está na agenda do presidente dos EUA a visita ao Museu da Escravatura, onde se espera que fale à imprensa.



Biden vai ainda visitar várias infraestruturas relevantes no país e reunirá com outros chefes de Estado africanos.



Para Angola, esta visita é um marco importante nas relações entre os dois países.



Esta é também a última visita de Estado de Joe Biden, antes de terminar o mandato.