Biden pede a Trump que não deixe cair o apoio à Ucrânia

O encontro é o primeiro passo formal no processo de transição de poder, apesar de as equipas de ambos os lados já terem realizado encontros de trabalho.







O regresso de Trump à Residência Oficial do Presidente dos Estados Unidos ocorre uma semana após a vitória do republicano nas Presidenciais.





Biden pede a Trump que apoie Kiev



Neste encontro, o presidente cessante pediu a Donald Trump que apoie a Ucrânia, segundo a Casa Branca.



Na Casa Branca, o presidente cessante "sublinhou a sua opinião de que o apoio contínuo dos EUA à Ucrânia" é do "interesse de segurança nacional" para os EUA, disse o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, numa conferência de imprensa.



Trump tem questionado a ajuda militar dos EUA à Ucrânia perante a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022, e garantiu que acabará com a guerra "em um dia", apesar de não especificar como.



Reunião cordial



Segundo a Casa Branca, a reunião entre Biden e Trump, eleito nas presidenciais realizadas em 5 de novembro, foi "muito cordial".



O encontro começou pouco depois das 11:00 locais (16:00 em Lisboa) e terminou por volta das 13:00 (18:00 em Lisboa).



Depois de vencer as eleições de 2016 contra a democrata Hillary Clinton, o republicano Trump reuniu-se com o então presidente Barack Obama (2009-2017) durante 90 minutos.



Na altura, Trump disse que a reunião era "uma grande honra", mas pouco depois voltou a insultar o seu antecessor nas redes sociais.



Hoje, Biden e Trump compareceram perante a imprensa na Sala Oval no início da sua reunião, proferindo breves declarações que abriram formalmente a transição.



"Bem, senhor presidente eleito e antigo presidente Donald, parabéns. Espero que tenhamos, como já disse, uma transição suave", disse Biden.



O líder cessante assegurou ainda que a sua equipa se certificará de que Trump tem tudo o que precisa para tomar posse a 20 de janeiro de 2025 e acrescentou: "Bem-vindo de volta".



Trump tomou então a palavra para dizer: "A política é difícil e é muitas vezes um mundo complicado, mas hoje é um bom dia neste mundo. Estou muito grato pelo facto de a transição estar a decorrer de forma tão tranquila e espero que assim continue".



c/ Lusa