Bombardeamentos russos e sírios contra rebeldes fazem dezenas de mortos no norte da Síria

Os caças russos e sírios atingiram a cidade de Idlib, controlada pelos rebeldes, e outras zonas nas proximidades, segundo fontes militares.

Segundo os habitantes, um dos ataques atingiu uma área residencial no centro de Idlib, a maior cidade de um enclave rebelde perto da fronteira turca, onde cerca de quatro milhões de pessoas vivem em tendas e habitações improvisadas.





O exército do país disse ter recapturado várias cidades que os rebeldes invadiram nos últimos dias.

Segundo os Capacetes Brancos,. O exército sírio e a Rússia, sua aliada, têm como alvo os esconderijos de grupos rebeldes e já negaram atacar civis.

O objetivo dos ataques foi atingir os grupos armados apoiados pela Turquia, assim como o Hayat Tahrir al-Sham, grupo designado como terrorista pelos EUA, Rússia, Turquia e outros países.

Em declaração conjunta, os Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido apelaram "à contenção de todas as partes e à proteção dos civis e das infraestruturas, para evitar novas retiradas de pessoas e perturbações no acesso humanitário".Uma coligação de insurrectos, liderada pela aliança islamita Organização de Libertação do Levante - que se separou em 2016 do ramo sírio da Al-Qaeda - juntamente com outras fações apoiadas pela Turquia,, no noroeste do país, de grande parte da cidade de Alepo e de partes do norte de Hama, no centro da Síria.Este foi considerado o mais ousado ataque rebelde em vários anos desta guerra civil. As linhas da frente estavam praticamente congeladas desde 2020. Os desenvolvimentos levaram o presidente sírio a declarar queO exército sírio é apoiado por aviões russos e efetuou dezenas de bombardeamentos contra posições rebeldes.

China apoia esforços da Síria

A China assegurou esta segunda-feira que "apoia os esforços da Síria para manter a sua segurança nacional e estabilidade", após a ofensiva lançada por grupos insurrectos que ocuparam grande parte da cidade de Alepo.O porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, disse em conferência de imprensa queLin afirmou que a China, "como país amigo da Síria", está "disposta a fazer esforços positivos para evitar uma maior deterioração da situação" no país árabe.O líder sírio visitou a China no ano passado, onde se encontrou com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, e anunciou o estabelecimento de

c/ agências