Brasil. População das favelas une-se para combater a Covid-19

Os moradores das periferias do Brasil estão a desenvolver estratégias para travar o contágio nas suas comunidades, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro onde se concentra o maior número de casos do país.

Sob o argumento de falta de informação nas periferias, os habitantes das favelas brasileiras tomaram a iniciativa de criar um Comité Popular de Enfrentamento à Covid-19.





disse Cláudio Aparecido da Silva, morador da comunidade Monte Azul, a sul de São Paulo, ao jornal Brasil de Fato . “E aí achamos que seria legal tentar prestar apoio às famílias mais vulneráveis, como pessoas com doenças crónicas e idosos, e também às famílias carentes”, acrescentou.

Grupos criminosos no Brasil também estão a ajudar a travar a propagação da pandemia ao impor um toque de recolher obrigatório. Os gangues obrigam os residentes a não sair à rua depois das 20h00.

contra o novo coronavírus através de mensagens enviadas pela rede sociale de cartazes dispersos pelas comunidades.“Resolvemos nos organizar no sentido de fortalecer esse povo. Colocamos nossos carros à disposição para poder fazer compras e qualquer coisa que exija circulação para essas pessoas mais vulneráveis e estamos organizando campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene”, explicou ainda Cláudio Aparecido da Silva.Em Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo, também foram criadas organizações para apoiar a população. Segundo Gilson Rodrigues, presidente da União de Moradores e Comerciantes de Paraisópolis, já existem cinco casos de infeção confirmados nesta favela e a população lida diariamente com o medo de infeção.Em declaração ao jornal, Gilson Rodrigues explica que o Comité criado consiste numa “rede de voluntários e moradores que se auto ajudam”., acrescentou o presidente da União de Moradores e Comerciantes de Paraisópolis.Apesar desta onda de solidariedade, os habitantes mostram-se preocupados com o avanço da epidemia nestas zonas periféricas onde as condições de vida estão muito distantes dos padrões ideais de higiene para combater a Covid-19.

Falta de água

Lavar frequentemente as mãos é uma das principais recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar contágio.Por exemplo, aqui, na região da Cidade de Deus, não há água canalizada. Como é que os moradores não infetados poderão fazer a sua higiene pessoal, e como é que os infetados se vão cuidar neste processo?", questionou Jota Marques, residente da favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, em entrevista à agência Lusa.“Tenho 74 anos, não posso carregar água e tem mais de um mês que não cai nada aqui no Escadão, criança não tem água nem para lavar as mãos, estou com medo do coronavírus”, contou Dona Jurema, moradora do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.O Comité também denuncia o corte de água durante a noite na favela Monte Azul, dificultando a higienização dos moradores.Para tentar combater este problema, a organização criou um abaixo assinado que será enviado para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Acesso à informação

O acesso à informação nestas zonas periféricas é outra das preocupações. Neste sentido foi criada a Coligação de Comunicadores da Periferia contra o Coronavírus com o objetivo de partilhar informação fidedigna e acessível a esta população.Ingrid Farias, residente no bairro Brasília Teimosa, no Recife, e membro da Coligação, explica aoque deve ser utilizada uma linguagem mais acessível na divulgação das práticas de prevenção., afirma Ingrid.Ingrid Farias lamenta que a população destas zonas não esteja a tomar as medidas adequadas e que tal se deve muito à falta de acesso à informação:“Ainda existe uma necessidade grande, especialmente dos moradores de periferia, de receber informação direta sobre a situação. Ontem, por exemplo, domingo, que é dia de feira, ainda vimos muitas aglomerações de pessoas, muitas pessoas idosas andando nas ruas. Estamos com um grande desafio que é como chegar à comunicação dessas pessoas, onde a comunicação formal infelizmente não chega”.