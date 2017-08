10h51 - Minuto de silêncio em Bruxelas



O minuto de silêncio marcado para as 12h00 (menos uma hora em Portugal) será também cumprido pela Comissão Europeia. Em Bruxelas, as bandeiras estão a meia haste devido ao "atentado terrível e cobarde". Na mensagem em castelhano, a Comissão diz estar "com Barcelona e com Espanha".





Um condutor atropelou vários transeuntes nas Ramblas, uma das zonas mais movimentadas de Barcelona, ao final da tarde de quinta-feira

Morreram pelo menos 13 pessoas e há registo de uma centena de feridos. Entre as vítimas mortais há espanhóis e vários estrangeiros. Os feridos são de 18 nacionalidades diferentes.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas refere que ainda não há registo de portugueses entre as vítimas mortais

O atentado de Barcelona foi reivindicado pelo Estado Islâmico. O condutor do veículo continua em fuga e três pessoas foram detidas

Em Cambrils, a 117 quilómetros de Barcelona, um segundo ataque depois da meia-noite (23h00 em Lisboa) fez sete feridos

A polícia catalã abateu cinco presumíveis terroristas em Cambrils. Os suspeitos traziam cintos de explosivos falsos presos ao corpo

O Governo regional catalão confirmou já esta manhã que o ataque na estância balnear está associados ao atentado de Barcelona

Antes de Barcelona e de Cambrils, uma explosão num apartamento em Alcanar, a 200 quilómetros de Barcelona, fez um morto e sete feridos. Foi nesta localidade que foi detido um dos três suspeitos com ligações ao atentado.

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy decretou três dias de luto nacional e apelou a uma resposta "global" contra o terrorismo

O secretário de Estado das Comunidades aconselha os viajantes de nacionalidade portuguesa a fazerem uso da aplicação móvel. José Luís Carneiro apela ainda a que se evitem locais com grandes concentrações de pessoas.“Eu recomendo aos portugueses que estão em viagem, em turismo ou em trabalho, a utilização da aplicação Registo Viajante. É uma aplicação móvel gratuita que permite termos uma base de dados dos portugueses que estão em movimento”, apontou o secretário de Estado das Comunidades, em declarações à agência Lusa.Sobre os feridos no atentado, continua a não haver registo de portugueses. “Quanto às vítimas mortais, continua ainda o processo de identificação. Vamos aguardar durante a manhã”, disse o secretário de Estado. primeira vítima do ataque nas Ramblas é Francisco López Rodríguez, com cerca de 60 anos, natural de Granada. A mulher da vítima está entre os feridos graves. Desta família morreram ainda uma sobrinha e o respetivo filho, menor de idade, revela o jornalA polícia catalã procura Moussa Oukabir Soprano, principal suspeito do ataque com uma carrinha nas Ramblas.Segundo a agência EFE, Moussa veio de Marrocos no passado dia 13 de agosto. Várias fontes referem que tem 18 anos, outras garantem que é menor. Moussa é o irmão mais novo de Driss Oukabir, um dos suspeitos detidos pela polícia em Ripoli, que diz ter sido alvo de roubo de documentação que foi usada para alugar os dois veículos.O jornalconta que o suspeito completou 18 anos "há pouco tempo" e que, já aos 16 anos, publicava mensagens suspeitas. Na plataforma de perguntas e respostas Kiwi, Moussa Oukabir respondia que nunca viveria "no Vaticano" e que desejava "matar os infiéis" e deixar que apenas os muçulmanos professem a sua religião.Dos sete feridos cinco continuam internados nos hospitais de Tarragona. Uma das vítimas está em estado crítico, duas têm ferimentos graves e outras duas apresentam ferimentos ligeiros.A polícia da Catalunha, a Cruz Vermelha e a Proteção Civil reservaram dois espaços no aeroporto de Barcelona para receberem os familiares afetados pelo atentado de quinta-feira.Os trabalhadores da Eulen Seguridad, responsável pelos controlos de acesso no aeroporto de Barcelona - El Prat, decidiram suspender temporariamente a greve que mantêm desde 14 de agosto.Moussa Oukabir, de 17 anos, é o principal suspeito das autoridades catalãs do atropelamento nas Ramblas, que fez 13 mortos. O presumível autor do ataque é considerado perigoso e encontra-se em fuga.Segundo o jornal, Moussa Oukabir é irmão de um dos detidos em Ripoll. O menor terá roubado o passaporte do irmão mais velho para alugar duas viaturas, uma delas foi usada no ataque.Filipinas e Malásia condenaram o ataque terrorista em Barcelona. Também a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, expressou "profundo pesar e solidariedade" para com as vítimas dos "atos de terror" em Espanha.Durante a noite foram várias as entidades e países que condenaram os atentados na Catalunha. Em comunicado, os 15 países do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenaram o "bárbaro e cobarde ataque terrorista".O órgão da ONU reafirmou a necessidade de todos os Estados combaterem os terroristas "com todos os meios.Horas antes dos ataques em Barcelona e Cambrils, uma explosão em Alcanar na noite de quarta-feira fez um morto e sete feridos. Segundo a polícia catalã, a investigação"de forma clara e com poucas dúvidas".As autoridades acreditam que os terroristas estariam a trabalhar num engenho explosivo, uma vez que foram encontrados cerca de 20 recipientes com químicos.Os dois suspeitos detidos na quinta-feira foram encontrados pela polícia em Ripoll e Alcanar. Esta sexta-feira, a polícia espanhola dá conta de um terceiro detido, novamente em Ripoll, a pouco mais de 100 quilómetros de Barcelona.Sabe-se que nenhum dos dois detidos de quinta-feira era o condutor da carrinha usada no ataque. Sobre o suspeito detido esta madrugada, a polícia não revelou quaisquer pormenores.