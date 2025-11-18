Câmara dos Representantes aprova por esmagadora maioria a divulgação dos arquivos de Epstein

O objetivo do projeto de lei é ordenar ao Departamento de Justiça a divulgação de todos os documentos e arquivos em seu poder relativos a Jeffrey Epstein, morto na prisão em 2019 antes do seu julgamento por crimes sexuais. No total, 427 eleitos votaram a favor e um contra.

A votação aconteceu numa altura em que aumentou a pressão pública para a divulgação dos arquivos Epstein, após a divulgação, na semana passada, de cerca de 23 mil arquivos sobre o caso, entre eles emails de Epstein sugerindo que Donald Trump tinha conhecimento das suas atividades criminosas.

"Isto inclui materiais relacionados com Ghislaine Maxwell (ex-companheira e Epstein, condenada por tráfico sexual), registos de voos e viagens, e pessoas nomeadas ou mencionadas (incluindo funcionários do governo) em ligação à investigação e acusação de Jeffrey Epstein", afirma o documento. ", afirma o documento.

Apesar da pressão do presidente americano, Donald Trump, próximo de Jeffrey Epstein entre 1980 e o início de 2000, sob os republicanos para votarem contra o projeto, Trump mudou de opinião no fim-de-semana e encarajou os membros do seu partido a apoiar a lei e adiantando que está disposto a assiná-la para que seja implementada.





A lei deverá agora receber o "sinal verde" do Senado.





c/Lusa