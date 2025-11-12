Novos e-mails sugerem que Trump sabia da conduta de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein escreveu que Donald Trump "passou horas" na sua casa com uma das suas vítimas de tráfico sexual. Outras mensagens divulgadas sugerem que Epstein acreditava que Trump sabia mais sobre os seus abusos do que ele havia reconhecido. "É claro que sabia das raparigas" muitas das quais menores, pode ler-se numa das mensagens escritas à sua cúmplice Ghislaine Maxwell em 2011, citadas pelo New York Times Os democratas da Câmara dos Representantes divulgaram esta quarta-feira e-mails comprometedores nos quais o falecido criminoso sexualde tráfico sexual. Outras mensagens divulgadas sugerem que Epstein acreditava que Trump sabia mais sobre os seus abusos do que ele havia reconhecido.





O atual presidente dos Estados Unidos negou categoricamente qualquer envolvimento ou conhecimento do tráfico sexual cometido por Jeffrey Epstein. Donald Trump assumiu ter sido amigo de Epstein, mas ter-se afastado devido ao comportamento "inapropriado", relacionado com um alegado roubo de funcionários.

Casa Branca acusada de encobrir Trump





Os democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes afirmaram que os emails e mensagens divulgados, selecionados entre milhares de documentos recebidos pelo Congresso, levantaram novas questões sobre a relação entre os dois homens.



"Quanto mais Donald Trump tenta encobrir os arquivos Epstein, mais nós descobrimos. Esses e-mails e correspondências recentes levantam questões evidentes sobre o que mais a Casa Branca está a esconder e a natureza da relação entre Epstein e o presidente", afirmou em comunicado Robert Garcia, deputado democrata da Califórnia, membro do Comité de Supervisão.



A divulgação destes novos elementos vem aumentar a pressão sobre a Casa Branca para que divulgue os documentos sobre o escândalo, conhecidos como os Arquivos de Epstein. Os democratas têm apelado sucessivamente à procuradora-geral de Trump, Pam Bondi, para divulgar os documentos.

"Uma narrativa falsa para difamar Trump"





A Casa Branca acusou esta quarta-feira os democratas de terem divulgado os e-mails para difamar o presidente americano Donald Trump.



"Os democratas divulgaram seletivamente e-mails à mídia liberal para criar uma narrativa falsa para difamar o presidente Trump", reagiu a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.





"Os democratas continuam a selecionar documentos de forma descuidada para gerar clickbait que não se baseia nos factos"

Também os republicanos reagiram à divulgação dos e-mails, acusando os democratas de politizar a investigação, de acordo com o Times.





