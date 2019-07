Carola Rackete. "Tenho vergonha da Alemanha e da União Europeia"

RTP11 Jul, 2019, 19:46 / atualizado em 11 Jul, 2019, 19:50 | Mundo

Carola Rackete, ainda a bordo do Sea Watch 3, pouco após atracar o navio no porto italiano de Lampedusa, a 29 de junho de 2019 | Reuters

"Que deem apoio a esses criminosos, nunca o entenderei", refere.



Carola Rackete tem 31 anos e saltou há 15 dias para as páginas dos jornais em todo o mundo, pelas piores - ou melhores - razões. Depois de esperar duas semanas por uma autorização do Governo italiano, para desembarcar dezenas de migrantes repescados das águas do Mediterrâneo, a comandante do Sea Watch 3 avançou e atracou no porto italiano de Lampedusa.



"Todas estas pessoas veem de um país em guerra civil, sofreram abusos, também torturas. Não tínhamos uma ideia clara do futuro e isso agravava a ansiedade, até ao ponto de algumas pessoas ameaçarem suicidar-se", conta a comandante.







"Eram pessoas que já o tinham tentado. A equipa médica deixou muito claro que já não podia garantir por mais tempo a sua segurança. E essa era uma linha vermelha", refere.

A possibilidade de um Prémio Nobel

Carola tornou-se do dia para a noite num símbolo da luta de todos aqueles que resgatam migrantes de uma morte certa, contra o decreto do ministro italiano do Interior, Mario Salvini, que encerrou os portos italianos.







A comandante do Sea Watch 3 afirma que estava consciente do que poderia resultar da quebra dessa lei, mas recusa o protagonismo que lhe é imputado.

Um "enorme fracasso"

Paradeiro incerto

A possibilidade de saltar do ativismo para uma carreira na política ainda não se coloca, afirma também a comandante, até porque, lembra, a sua participação no esforço de salvamento dos migrantes é em si mesma uma forma de política.







Lembra ainda os insultos e acusações de que foi alvo e admite vir a agir na Justiça para denunciar os que tentam diminui-la, denegrindo-a, por exemplo, por ser mulher.

A comandante é agora procurada em toda a Itália, depois de Matteo Salvini ter ordenado a sua expulsão.







Com Carola em paradeiro incerto, a entrevista do El País foi realizada por vezes pelo Skype, outras vezes pelo telefone, enquanto ela viajava de carro até Agrigento, na Sicília, para que se apresente perante o tribunal, sob a acusação de favorecer o tráfico de imigrantes.

