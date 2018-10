Caso Khashoggi. Da negação ao reconhecimento de uma morte premeditada

RTP26 Out, 2018, 20:33 / atualizado em 26 Out, 2018, 20:40 | Mundo

A estação televisiva do Qatar Al Jazeera publicou esta sexta-feira um extenso artigo com os últimos desenvolvimentos sobre o caso.



Depois de ter reconhecido que a morte do jornalista fora planeada, Riade sugeriu que o cadáver pode ter sido entregue, mais tarde, a um cidadão turco para que este o fizesse desaparecer. As buscas para encontrar o corpo de Khashoggi continuam.



Entretanto, o Presidente turco reagiu a esta nova versão. Durante um longo discurso partidário que ficou marcado pelo tema Khashoggi, Recep Tayyip Erdogan disse, antes de ter-se queixado das recorrentes mudanças nas versões dos acontecimentos pelos sauditas, que “enquanto a Arábia Saudita não clarificar isto – a alegada participação de um cidadão turco – não poderá livrar-se das suspeitas”.



O líder turco revelou que o seu Governo partilhou várias provas com a Arábia Saudita sobre os acontecimentos do dia 2 de outubro. “Quando as viram ficaram surpreendidos”, assegurou, antes de afirmar que “o autor efetivo do crime é evidente”. Ainda assim, Erdogan questionou-se sobre quem deu as ordens ao(s) assassino(s) e exigiu respostas às autoridades sauditas. Até agora, foram detidos 18 cidadãos sauditas, entre os quais estão 14 dos 15 membros da equipa saudita enviada ao consulado, em Istambul, alegadamente para assassinar o jornalista.





A Arábia Saudita já anunciou o despedimento de todos os suspeitos dos seus cargos governamentais – o único que não se encontra detido morreu na semana passada num acidente rodoviário.



Erdogan mencionou, no mesmo discurso, que o assassino – presumindo que é apenas um – encontra-se entre estes 18 detidos. “Se não estiver, então a Arábia Saudita terá de explicar, pelo menos, quem é o alegado cúmplice turco”, acrescentou o Presidente que, de seguida, pediu a Riade que entregasse os suspeitos às autoridades turcas.



O jornalista Alan Fisher, citado pelo Al Jazeera, classificou o discurso de Erdogan como “prova de que a Turquia continua empenhada em desvendar as circunstâncias do caso”. As buscas, por parte das autoridades turcas, de um poço no consulado e de uma floresta perto de Istambul, “podem sugerir que os restos mortais de Khashoggi foram despejados em mais do que uma localização”, acrescenta Fisher.Comunidade internacional atenta

O Presidente russo, Vladimir Putin, revelou ter discutido o caso com o rei Salman e afirmou que, apesar da premeditação na morte de Khashoggi, a Rússia acredita que a família real saudita não está envolvida no assassinato.