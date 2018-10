Khashoggi. Assassínio foi "premeditado", diz Procurador saudita

RTP25 Out, 2018, 12:25 / atualizado em 25 Out, 2018, 12:37 | Mundo

O inquérito prossegue, acrescentou.





Khashoggi, de 60 anos, colunista do jornal Washington Post e crítico do Governo saudita, entrou dia 2 de outubro no consulado daquele país em Istambul, para tratar de papéis do seu casamento.







O seu assassínio foi gravado pelos serviços de informação turcos. O seu corpo continua sem ser encontrado e admite-se que tenha sido desmembrado.

Turquia descarta investigação internacional

O procurador-geral saudita admitira a 19 de outubro que o jornalista tinha morrido durante uma luta dentro do consulado.A Arábia Saudita começou por negar o caso mas acabou por reconhecer que se tratou de um "assassínio" e de um "erro tremendo". Os termos foram empregue domingo dia 21 de outubro pelo ministro saudita dos Negócios Estrangeiros. Adel al-Jubeir saiu a público para afiançar que serão erguidas "todas as pedras" em busca de "todos os factos".A morte do jornalista, afiançou então o governante, foi o resultado de uma operação conduzida sem a cobertura da cúpula do regime. Antes, Riade tinha afirmado que Khashoggi saíra do consulado "pelo próprio pé" e depois que a sua morte tinha sido "um acidente" durante um interrogatório.Dezoito suspeitos estarão envolvidos no assassínio e um morreu entretanto num desastre rodoviário. Dois altos funcionários sauditas foram também demitidos.O Ocidente exige explicações. Mas o Governo turco afasta a necessidade do assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi ser alvo de uma investigação internacional, como propõe a ONU.O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Mevlut Cavusoglu, afirmou ao canal de televisão NTV, que Ancara não considera necessário um tal inquérito mas admite também que, caso dos tribunais internacionais assim o decidam, irá partilhar todos os elementos sobre de prova que entretanto recolha."De acordo com a Convenção de Viena, o território do Consulado Geral pertence à jurisdição da Arábia Sauditra. Mas sob a mesma convenção, localiza-se dentro da Turquia, por isso a investigações deverá desenrolar-se sob a lei turca, e o nosso Presidente já o afirmou. Mas não há necessidade de uma investigação internacional e não existe essa intenção. Deveria ser conduzida e está a ser conduzida sob a lei turca", disse Cavusoglu.O ministro turco lembra que há muitas questões por responder."O seu corpo ainda não foi encontrado. Se se admite que foi um assassínio, porque e que não dizem onde está o corpo? Não há só um aspeto criminal mas também um aspeto humanitário, porque a família está a espera", questionou.Organizações de defesa dos Direitos Humanos exigiram entretanto a Riade que levante a alegada proibição de sair da Arábia Saudita imposta à família de Khashoggi. Denunciam também o encontro em que o Rei e o príncipe herdeiro sauditas terão apresentado condolências ao filho do jornalista, o qual terá sido "forçado".