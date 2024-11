Catar suspende mediação entre Israel e Hamas mas mantém gabinete do grupo islamita

Os mesmos esforços irão ser retomados quando "as partes demonstrarem a sua disponibilidade e seriedade para por fim à guerra brutal", acrescentou o comunicado difundido por Majed Al Ansari, porta-voz do ministério responsável pela diplomacia deste Estado do Golfo.



O grupo islamita palestiniano desmentiu por sua parte notícias avançadas por Israel de que a admnistração qatari lhes tinha dado ordem de expulsão. "Não recebemos qualquer ordem para abandonarmos o Catar", garantiu à Agência France Presse um porta-voz da organização.



Uma fonte diplomática catari afirmou durante a tarde de sábado que o gabinete do Hamas em Doha, a capital do Catar, "deixou de ter razão de ser", mas acabou por ser desmentida por Majed Al Ansari.



O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar referiu no comunicado que "o objetivo principal do gabinete no Catar é de ser um canal de comunicação entre as partes envolvidas e deste canal contribuiu para a obtenção de um cessar-fogo" anteriormente, lembrou.



A suspensão da mediação catari deixou os israelitas muito preocupados com os reféns.



A guerra assinalou o 400º dia e milhares de pessoas juntaram-se, como já se tornou habitual aos sábados, em Telavive, para exigir a libertação dos sequestrados.



Ruti Lior, uma das manifestantes, reconheceu à AFP que está "muito muito inquieta". "Não compreendo realmente em que medida o Catar pode ou não pode ajudar, mas para mim prova que isto não tem realmente seriedade e que os acordos são sabotados", lamentou.



"Esperamos há 400 dias", lembrou por seu lado Gal, de 60 anos. O Catar "fracassou na questão da mediação e não somente eles, mas também os outros, também fracassaram".



A par dos Estados Unidos e do Egito, o Catar tem sido um dos principais agentes da mediação para conseguir o cessar-fogo.



Em Gaza, permanecem sequestradas 97 das 251 pessoas raptadas pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023. O exército israelita afirma que 34 morreram. Em novembro de 2023 a mediação conseguiu a libertação de reféns em troca de detidos palestinianos em Israel.



"Quantas lágrimas têm ainda de correr e quanto sangue tem ainda de ser derramado antes que alguém faça o que é necessário e traga de regresso a casa os nossos filhos? Quatrocentos dias! Alguém pode imaginar isso?", reagiu Nina Wenkert, mãe de um refém.