Chanceler alemão faz visita surpresa à Ucrânia e anuncia 650 milhões em ajuda militar

Deutschland wird der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben.



Beim Treffen mit @ZelenskyyUa werde ich weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro ankündigen, die noch im Dezember geliefert werden sollen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 2, 2024

Olaf Scholz viajou de comboio durante a noite e chegou à estação central de Kiev na manhã desta segunda-feira, para aquela que é a segunda visita do chanceler alemão à Ucrânia desde o início da invasão russa."O inverno está a chegar, por isso também haverá equipamento de inverno, bem como armas portáteis e dispositivos de aquecimento", disse o porta-voz.A visita de Scholz sinaliza o apoio da Alemanha à Ucrânia, numa altura de grande incerteza relativamente à ajuda dos Estados Unidos com o regresso de Donald Trump à Casa Branca.

Desde o início da invasão russa, a Alemanha tem sido o segundo maior fornecedor de ajuda militar a Kiev, a seguir aos Estados Unidos.

Acontece também duas semanas depois de uma conversa telefónica entre Olaf Scholz e o presidente russo, Vladimir Putin, que valeu ao líder alemão uma torrente de críticas.Durante o telefonema, Olaf Scholz defendeu a urgência de negociações de paz na Ucrânia e Vladimir Putin afirmou que qualquer acordo de paz terá de atender à atual situação militar no terreno e às preocupações securitárias da Rússia.. "Agora pode haver outras conversas e chamadas telefónicas. E isto é exatamente o que Putin procura há muito tempo. É fundamental para ele mitigar o seu isolamento, assim como o isolamento da Rússia, e manter meras conversas que não levarão a lugar nenhum. Há décadas que faz isso", enfatizou Zelensky.“Diria que não temos quaisquer expectativas em relação a esta visita. Acompanhámos todas as trocas diplomáticas”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.“A Alemanha mantém a sua linha de apoio incondicional à Ucrânia”, denunciou, antes de saudar, por outro lado, o recente retomar do contacto de Scholz com Putin.

Na sombra das eleições

Scholz, candidato do Partido Social-Democrata às eleições legislativas antecipadas agendadas para fevereiro, enfrenta uma dura batalha pela reeleição após o colapso da sua coligação em novembro.

Com o apoio à Ucrânia a assumir-se como uma questão fulcral nas eleições, Scholz tem estado sob escrutínio, tanto por parte daqueles que querem que faça mais para ajudar Kiev como, do outro lado, por parte dos eleitores que querem que a Alemanha deixe de enviar armas e ajuda à Ucrânia.Na sua campanha, o líder de centro-esquerda procura apresentar-se como o “chanceler da paz” e apoiante da contenção, enquanto os conservadores defendem o aumento da ajuda à Ucrânia, nomeadamente o envio de mísseis de longo alcance para Kiev.Esta mantém-se uma linha vermelha para Olaf Scholz, que se distancia dos seus aliados norte-americanos, britânicos e franceses, que deram autorização a Kiev para o uso de mísseis contra a Rússia.No sábado, durante um discurso de campanha, Olaf Scholz prometeu manter a "cabeça fria" sobre o tema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, denunciando as conotações agressivas do seu adversário conservador Friedrich Merz, que é favorável ao envio de mísseis para Kiev.

c/ agências