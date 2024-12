Um terço do Orçamento. Putin aprova investimento histórico na máquina de guerra

O presidente russo, Vladimir Putin, promulgou no domingo o Orçamento do Estado para os próximos três anos, que prevê um investimento sem precedentes na defesa. São cerca de 127 mil milhões de euros em 2025, o que representa um terço do total do Orçamento.





O Orçamento russo para 2025 prevê gastos em defesa de 13,5 biliões de rublos (quase 127 mil milhões de euros) – o que representa 32,5% da despesa total do Governo. O decreto que promulga o Orçamento trienal do Estado russo foi publicado este domingo no portal oficial de informações jurídicas. Este valor representa um aumento de 24,4 por cento (três biliões de rublos) em relação ao anterior recorde do investimento na defesa nacional estabelecido este ano.



O montante dedicado à defesa e à segurança nacional é superior ao orçamento atribuído conjuntamente à educação, saúde, economia e política social.



O novo orçamento prevê uma ligeira redução nos gastos militares em 2026 e 2027, de acordo com o documento aprovado em novembro por ambas as câmaras do Parlamento russo.



O valor recorde de investimento na defesa surge numa altura em que a guerra na Ucrânia entrou numa nova fase, depois de Vladimir Putin ter atacado uma cidade ucraniana com um novo míssil balístico hipersónico.



Na passada sexta-feira, o presidente russo ameaçou mesmo, pela primeira vez, atacar “centros de decisão” na capital ucraniana com recurso a esta nova arma – os mísseis balísticos Oreshnik.



