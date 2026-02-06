Chefe da diplomacia do Irão pede "respeito mútuo" antes de conversações com EUA
O chefe da diplomacia do Irão pediu hoje "respeito mútuo" antes das conversações com os enviados do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que devem começar ainda hoje em Omã.
"A igualdade, o respeito mútuo e o interesse recíproco não são palavras vãs, mas condições indispensáveis e os pilares de um acordo duradouro", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.
"Estamos a participar [nas negociações] de boa-fé e mantemo-nos firmes nos nossos direitos", acrescentou Abbas Araghchi, numa mensagem em inglês, publicada na rede social X.
Araqchi afirmou que "os compromissos devem ser honrados", numa aparente referência à saída, em 2018, dos Estados Unidos do acordo nuclear assinado três anos antes, e apelou ao respeito mútuo para se chegar a um consenso.
O ministro chegou na quinta-feira à noite a Omã, acompanhado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Majid Takht Ravanchi, e pelo porta-voz do ministério, Ismail Baghaei, informou a agência de notícias oficial iraniana Irna.
Araghchi "chegou a Mascate, capital de Omã, para participar de uma nova rodada de discussões sobre o programa nuclear com a delegação americana", informou a agência.
A reunião entre o ministro iraniano e o enviado norte-americano para o Médio Oriente, Steve Witkoff, estava marcada para começar às 10:00 (06:00 em Lisboa) em Mascate, capital de Omã.
Essas discussões são as primeiras desde os ataques a instalações nucleares iranianas realizados em junho pelos Estados Unidos, durante a guerra de 12 dias desencadeada por um ataque israelita contra o Irão.
As negociações ocorrem após a repressão sangrenta do Governo iraniano ao vasto movimento de protesto no início de janeiro, que causou milhares de mortes, segundo defensores dos direitos humanos, e trocas de ameaças belicistas entre Washington e Teerão.
A diplomacia iraniana disse na noite de quinta-feira esperar que Washington demonstre "responsabilidade, realismo e seriedade".
Os iranianos estão a "negociar", afirmou Donald Trump anteriormente. "Eles não querem que os ataquemos", acrescentou, lembrando que os Estados Unidos enviaram "uma grande frota" de guerra para o Golfo.
Depois de ameaçar atacar o Irão em apoio aos manifestantes, o presidente norte-americano centra agora a sua retórica no controlo do programa nuclear iraniano.
"Continuamos focados nesta questão: garantir que eles não obtenham armas nucleares", afirmou na quarta-feira o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.