Cimeira do Clima. Iniciativa de Biden soma promessas sem metas universais

Nesta cimeira que acontece em formato digital até sexta-feira, as maiores potências mundiais prometeram já tentar a neutralidade carbónica, com a tónica a cair numa ação concertada para lidar de forma eficiente com o problema.“Este é o caminho que temos de percorrer enquanto nação e é isso é que podemos fazer para construir uma economia que não só é próspera mas também saudável, mais justa e limpa para o resto do planeta. Estes passos que vamos implementar vão levar a economia americana a zero emissões de carbono até 2050”.Para alcançar o objetivo que se mostra hercúleo para o mundo, Biden pediu a ajuda de vários líderes mundiais, especialmente aqueles que lideram as grandes economias mundiais:A vice-presidente, Kamala Harris, relembrou os efeitos das alterações climáticas nos Estados Unidos, falando dos incêndios que devastaram o Estado da Califórnia. “Como uma comunidade global, é imperativo agir depressa e juntos para enfrentar esta crise que vai requerer inovação e colaboração por todo o mundo”, fez notar.

A Administração Biden estabeleceu um número para cortar emissões de carbono depois de consultas exaustivas com agências governamentais, cientistas, representantes das indústrias norte-americanas, governadores, presidentes de câmara e investigadores ambientais.



Responsáveis da Administração democrata falam de vários caminhos a serem tomados, indicando que a equipa criada por Joe Biden vai anunciar recomendações até ao fim deste ano para conseguir os cortes necessários.“Quando se fala de clima, eu penso em emprego. Dentro da resposta que vamos ter às alterações climáticas está uma máquina extraordinária de criação de emprego e uma oportunidade económica pronta a ser explorada. Os países que tomem a decisão de criar agora mesmo as indústrias do futuro vão ser aqueles que vão retirar benefícios económicos do ‘boom’ de energia limpa que está a chegar”, clamou o Presidente.

Greta Thunberg e o julgamento das ações políticas

Rosto de um movimento jovem pela luta contra as alterações climáticas, Greta Thunberg testemunhou esta quinta-feira perante o Congresso norte-americano, avisando que os líderes mundiais não podem sair impunes das decisões que levem a um possível desastre climático.Em tom acusatório, a ativista sueca avisou que serão os jovens de hoje que vão relembrar nos livros a ação políticos destes líderes e que ainda estão a tempo de agir e tomar a decisão certa para atingir zero emissões de carbono.António Guterres também participou no primeiro dia de Cimeira do Clima e pediu uma “coligação global” para alcançar o objetivo da neutralidade carbónica em 2050. O secretário-geral das Nações Unidos alertou para um mundo “à beira do abismo” que precisa da ação de países, regiões, cidades, empresas e indústrias.António Guterres sugeriu que possam ser aplicados impostos sobre emissões e que se terminem os subsídios para a exploração de combustíveis fósseis e que os países em desenvolvimento e mais vulneráveis às alterações climáticas tenham acesso a tecnologia que ajude à mudança para energias limpas.

Brasil pede verbas para travar desflorestação

Visto como crucial na luta contra o aquecimento global, o Brasil explicou como quer travar a desflorestação na Amazónia, pulmão verde do planeta terra.

No que diz respeito à fiscalização, o ministro brasileiro anunciou que a logística das Forças Armadas, polícias e agências ambientais ajudarão a partir de maio para tentar diminuir os níveis de desflorestação.No entanto, a frente mais importante da luta prende-se com o investimento externo que será necessário para levar o Brasil a bom porto na luta contra as alterações climáticas.O ministro anunciou que foi criado um plano de ação de fiscalização contra a destruição da floresta amazónica aos Estados Unidos, para que no próximo ano, e havendo recursos económicos, possa haver uma reversão da tendência de desflorestação da Amazónia.

China, Rússia e Europa

Xi Jinping e Vladimir Putin também foram protagonistas no primeiro dia da Cimeira do Clima.. Xi Jinping garantiu que a China está empenhada na questão e quer trabalhar em conjunto com comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos.

A China não quis quantificar metas, preferindo apontar para uma grande redução do consumo de carvão, mas apenas a partir de 2030 e até 2060. Índia e Rússia, dois grandes poluidores, também não indicaram metas.

Xi Jinping assinalou que terá de haver um princípio de “responsabilidade comum” e que os países em desenvolvimento têm de ser ajudados na tarefa de utilização de energias limpas.Ursula von der Leyen foi a representante da União Europeia na Cimeira e garantiu a vontade de a Europa se tornar no primeiro continente a alcançar zero emissões de gases de efeito de estufa.As palavras da presidente da Comissão Europeia vêm no seguimento do acordo entre legisladores da União Europeia para reduzir em pelo menos 55 por cento as emissões líquidas de carbono até 2030, com 2050 a ser o prazo para a neutralidade carbónica.Von der Leyen pediu compromisso para as grandes potências para que o mundo assuma um caminho em direção a zero emissões de carbono.e que a natureza precisa de ser protegida de um problema que está nas mentes das gentes de todo o mundo.