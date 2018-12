12h20 - Mélenchon: “Campanhas de intimidação não impediram a mobilização”



Jean-Luc Mélenchon, líder do França Insubmissa, considerou já que as “campanhas de intimidação não impediram a mobilização”.







A ausência de violência este sábado, pelo menos até agora, “vai naturalmente fortalecer o movimento” e realça que a situação “marca a falha do poder e da sua tentativa de reverter a mobilização”.





12h00 - Sobe a tensão em Paris





A polícia não estará a deixar passar os manifestantes nos Campos Elíseos, o que está a gerar momentos de maior tensão na capital francesa. A polícia usou canhões de água para dispersar a multidão.





Um novo balanço das autoridades aponta para 575 interpelações e 361 detidos.







11h51 – 335 pessoas sob custódia policial



Polícia de Paris fez novo balanço das operações até ao momento. As forças de ordem procederam a 554 interpelações, tendo 335 pessoas ficado detidas.



No terreno, mantêm-se milhares de manifestantes, mas o cenário está longe daquele que Paris viveu há uma semana, no sábado. Apesar de algumas escaramuças, detenções e uso de gás lacrimogéneo pontualmente, o ambiente é de relativa calma.

Résumé de la situation à 11h50 en haut des Champs-Elysées : qq tensions, lacrymos vs projectiles, sur des points précis mais retour au calme à chaque fois. Pas de casse. Les #giletsjaunes sont cependant confinés sur l’avenue fermée par les gendarmes. Ils ne peuvent en sortir. pic.twitter.com/0cTBRUu4q8 — Aline Leclerc (@aline_leclerc) 8 de dezembro de 2018

11h31 - “Coletes amarelos” na Bélgica: 70 detenções em Bruxelas



Cerca de 70 pessoas foram detidas no âmbito de controlos preventivos na manifestação dos “coletes amarelos” que decorre em Bruxelas, avança a agência France Presse.



11h26 - Polícia retira cirurgicamente manifestantes perturbadores



A polícia tem optado por fazer interpelações cirúrgicas entre os manifestantes, retirando do grupo elementos perturbadores.

11h15 - Grenoble: um dos líderes dos “coletes amarelos” foi interpelado



Julien Terrier foi interpelado para interrogatório, por ser um dos organizadores da manifestação não autorizada, adiantou a Prefeitura de l’Isère à BFMTV.





10H55 - 272 pessoas sob custódia policial





Os últimos números apontam para 514 pessoas levadas para inquérito, tendo 272 ficado sob custódia policial, detidas.





10h16 - 211 detenções efetuadas





As autoridades já procederam à detenção de 211 pessoas ficaram sob custódia policial e irão ser presentes aos juizes. Houve 481 interpelações. Este número é já superior ao número de interpelações (412) realizadas na capital no passado sábado.



#8décembre Depuis ce matin, nombreuses interpellations d'individus violents porteurs d'objets dangereux. Plus de 5 000 personnes contrôlées sur les axes et péages #ControleDesFlux pic.twitter.com/eIhsefzcNm — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) 8 de dezembro de 2018







Edouard Philippe apelou à continuação do diálogo” que se iniciou esta semana com os representantes dos “coletes amarelos”. O primeiro-ministro esteve ontem à noite reunido com representantes deste movimento, mas o encontro não foi suficiente para desmobilizar a manifestação de hoje.



Foto Reuters O número foi anunciado pelo primeiro-ministro, que aproveitou para “agradecer todos aqueles que fizeram um apelo à calma, para fazer com que os franceses que desejam exprimir as suas reivindicações não sejam confundidos com desordeiros em confronto com as forças de ordem”.Edouard Philippe apelou à continuação do diálogo” que se iniciou esta semana com os representantes dos “coletes amarelos”. O primeiro-ministro esteve ontem à noite reunido com representantes deste movimento, mas o encontro não foi suficiente para desmobilizar a manifestação de hoje.Foto Reuters





10h09 - Ponto de situação no Ministério do Interior





EN DIRECT | Déclaration au ministère de l'Intérieur #8Décembre https://t.co/FGJapJeJqT — Gouvernement (@gouvernementFR) 8 de dezembro de 2018

O ministro tinha feito já um alerta aos manifestantes, para não se misturarem com grupos radicais. O Governante justificou ainda a forte presença policial em todo o país.



Os manifestantes atiram 'petardos' na direção da polícia, que responde com gás lacrimogéno, como testemunham os repórteres da RTP no local. Não há notícia, para já, de confrontos físicos.











09h46 - Polícia utiliza gás lacrimogéneo para dispersar



De acordo com os media franceses, a polícia recorreu ao gás lacrimogéneo para dispersar pequenos grupos de manifestantes.Os vídeos partilhados nas redes sociais atestam isso mesmo.

Tension rue Arsène Boursaye, un cordon de gendarmes mobiles pris pr cible de jet de projectiles pic.twitter.com/pZpInonI7d — Aline Leclerc (@aline_leclerc) 8 de dezembro de 2018











09h35 - Câmara de Paris com célula de crise





09h32 - “Coletes amarelos” tentam condicionar acessos na periferia de Paris



Os manifestantes estão em vários pontos de acesso a Paris, tentam condicionar o acesso à cidade. “Estamos rodeados pela polícia. As coisas estão calmas”, refere um dos manifestantes no Twitter.



#giletsjaunes sur le périph. Nous sommes encadrés par des forces de l'ordre. Les choses sont calmes pic.twitter.com/TqkIPkm3Tz — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) 8 de dezembro de 2018





09h30 - Veículos da polícia concentrados nos Campos Elíseos



Mais viaturas policiais foram colocadas na avenida parisiense já que é aqui que se estão a concentrar os manifestantes. Entre as viaturas, estão dois carros blindados, que já não eram usados em Paris desde 2005.



O jornal Le Figaro e a BFMTV avançam que pelo menos 354 foram já interpeladas pelas autoridades e que 127 foram detidas.











09h20 - Primeiro-ministro está no Ministério do Interior





Edouard Philippe chegou perto das 10h00, hora francesa (9h00 em Portugal) ao Ministério do Interior para fazer o primeiro ponto de situação.

Avec @NunezLaurent nous accueillons le Premier Ministre @EPhilippePM pour un point de situation @Place_Beauvau avec l’ensemble des acteurs mobilisés sur le territoire.#8décembre pic.twitter.com/o2YvuiU9mP — Christophe Castaner (@CCastaner) 8 de dezembro de 2018

Ontem à noite, o primeiro-ministro esteve reunido com o representante dos “coletes amarelos”. O encontro não foi suficiente para desconvocar os protestos de hoje.

09h00 - Interpelações decorrem em vários pontos de acesso a Paris



Rassemblements du #8Décembre : Aux abords des #ChampsElysées ou de la gare #SaintLazare, des opérations de contrôles et de fouilles sont effectuées par les forces de l’ordre pour assurer la sécurité des manifestants et la protection des biens #Paris pic.twitter.com/3JJEFvqDeC — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 8 de dezembro de 2018









08h40 - Polícia adapta dispositivo policial









Os manifestantes começam a chegar ao centro de Paris. Entre eles, há também um luso-descendente. Leonel considera que as condições de vida estão muito difíceis e é essa a razão para participar neste protesto.



Leonel garante que o movimento dos "coletes amarelos" não vai esmorecer até que o Governo caia. "É obrigado a ir embora. Porque se na semana que vem, o senhor Macron não fizer nada, para a semana estamos aqui outra vez", garante.



O luso-descendente teme novas cenas de violência na manifestação de hoje, dizendo que a polícia francesa é muito violenta com os manifestantes.

A tática policial é hoje diferente daquela utilizada no passado sábado, quando houve confrontos e foram vandalizados lojas, carros e até mesmo o Arco do Triunfo.Os manifestantes começam a chegar ao centro de Paris. Entre eles, há também um luso-descendente. Leonel considera que as condições de vida estão muito difíceis e é essa a razão para participar neste protesto.Leonel garante que o movimento dos "coletes amarelos" não vai esmorecer até que o Governo caia. "É obrigado a ir embora. Porque se na semana que vem, o senhor Macron não fizer nada, para a semana estamos aqui outra vez", garante.O luso-descendente teme novas cenas de violência na manifestação de hoje, dizendo que a polícia francesa é muito violenta com os manifestantes.





8h30 - Eliseu é o destino dos "coletes amarelos"



Os "coletes amarelos" pretendem na manifestação deste sábado, chegar o mais perto possível do Eliseu, a residência oficial do Presidente francês Emmanuel Macron, o principal alvo de contestação deste movimento.

8h25 - Centenas de interpelações em Paris antes do início da manifestação



Pelo menos 312 interpelações foram já realizadas em Paris, antes do início da manifestação dos "coletes amarelos", segundo fonte policial. 32 pessoas ficaram detidas.



As autoridades temem o regresso dos tumultos urbanos em Paris pelo que reforçaram os controlos nas estações e realizaram buscas sistemáticas junto aos locais de concentração.





Mobilização policial “sem precedentes”





Há 89 mil polícias mobilizados por toda a França, cerca de dez mil só em Paris. A capital francesa tem carros blindados da Gendarmerie, lojas fechadas nos Campos Elíseos, inúmeros museus e atrações turísticas encerradas, espetáculos desmarcados e jogos de futebol adiados. A polícia mobilizou um dispositivo “sem precedentes” e o executivo tenta a todo o custo evitar que França e, sobretudo, Paris se tornem palco de cenas de guerrilha urbana como as verificadas na passada semana.







O Presidente francês permanece calado publicamente e só deve pronunciar-se na segunda-feira sobre as manifestações ligadas ao movimento dos “coletes amarelos”.











“A raiva permanece indescritível e fora de controlo”, admitiu o primeiro-ministro Édouard Phillipe.



Mobilizados há cerca de três semanas, o movimento de contestação à política fiscal e social do Governo que pede a demissão de Macron, os “coletes amarelos”, conseguiram as primeiras concessões nos últimos dias. A mais evidente é o anúncio de que o aumento do imposto sobre os combustíveis, o rastilho que espoletou a revolta, a ser adiado durante todo o ano de 2019.



Anúncios que em vésperas da realização de mais uma manifestação, parecem não ter sortido efeito, julgadas pelos “coletes amarelos” como insuficientes. O movimento, destruturado, sem líder, fora dos quadros estabelecidos, não terá acalmado perante as concessões.



“Estas três semanas fizeram nascer um monstro que escapou aos seus criadores”, declarou o ministro do Interior, Christophe Castaner para definir o movimento dos “coletes amarelos”, que começou com a revolta de franceses com baixos rendimentos.



Na passada semana, as ruas de Paris transformaram-se num palco de batalha, de “guerrilha urbana”, com carros e lojas incendiados, confrontos com a polícia, gás lacrimogéneo e o Arco do Triunfo, símbolo nacional, vandalizado.

Benoit Tessier - Reuters Charles Platiau - Reuters Stephane Mahe - Reuters Benoit Tessier - Reuters Charles Platiau - Reuters Stephane Mahe - Reuters Stephane Mahe - Reuters Stephane Mahe - Reuters Stephane Mahe - Reuters Stephane Mahe - Reuters

O executivo alerta que este sábado a França vive um estado de alerta máximo. Emmanuel Macron pediu aos partidos políticos, sindicatos e ao patronato para “lançarem um apelo claro e explícito à calma”. Num gesto raro, sete sindicatos condenaram “todas as formas de violência” e responsáveis partidários, da direita à esquerda, fizeram o mesmo.

