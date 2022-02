Conflito a leste. A evolução ao minuto do conflito entre Rússia e Ucrânia

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o quadro de conflito em crescendo entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente.

Mais atualizações

5h35 - Guardas-fronteiriços ucranianos indicam que o país está sob ataque nas fronteiras russas e bielorrussas







Fontes no terreno citadas pelas agências internacionais apontam para guardas ucranianos da fronteira atacados por forças russas apoiadas por forças bielorrussas.







5h27 - Putin "escolheu um caminho de derramamento de sangue"







No Twitter, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson acusa Vladimir Putin de seguir o caminho de derramamento de sangue e destruição" ao lançar este ataque sobre a Ucrânia.







"Estou chocado com os terríveis acontecimentos na Ucrânia e falei com o Presidente Zelenskyy para discutir os próximos passos", adiantou ainda.





"O Reino Unido e os nossos aliados vão responder de forma decisiva", acrescentou.





I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022



5h24 - Conversa telefónica entre Biden e Zelensky







De acordo com Joe Biden, o presidente Zelensky ter-lhe-á pedido para “apelar aos líderes mundiais para se manifestarem claramente contra a agressão flagrante do presidente Putin e para se colocarem do lado do povo da Ucrânia”.









5h19 - Chanceler alemão pede fim imediato da ação militar







O chanceler alemão Scholz afirma que este é um dia terrível para a Ucrânia e um dia negro para a Europa. "A Rússia tem de cessar imediatamente esta ação militar", exigiu.



Scholz anunciou igualmente uma consulta ainda esta quinta-feira entre os aliados da NATO, do G7 e os membros da União Europeia.





O chanceler considera o que está a suceder "uma violação flagrante" do direito internacional.







5h16 - O relato em direto dos enviados especiais da RTP a Kiev







Em Kiev foram ouvidas várias explosões. Os enviados especiais da RTP à Ucrânia foram aconselhados a irem para um abrigo do hotel. A apreensão é grande com a operação militar russa em marcha na zona de Donbass.

5h14 - Sirenes de alerta de bombardeamentos soaram em Kiev







5h11 - Moscovo suspende Bolsa







Moscovo suspendeu a sua Bolsa, em todos os mercados, os quais serão retomados, conforme afirmaram os seus responsáveis, em hora a anunciar.



O rublo caiu 5.77 por cento nas últimas horas para um mínimo recorde de 86.1198 por dólar.







O index de Hong Kong, o Hang Seng, caiu mais de 5% desde o início das operações militares russas desta madrugada







5h10 - "Não entrem em pânico", "vamos vencer", diz o presidente Zelensky aos ucranianos







O presidente Volodymyr Zelenskiy disse nesta quinta-feira que a Rússia realizou ataques com mísseis contra a infraestrutura ucraniana e os guardas de fronteira do país.







A lei marcial foi declarada em todo o país, anunciou ainda o presidente ucraniano. Foram ouvidas várias explosões em diversas cidades do país, adiantou.







5h08 - Ofensiva em Shchastia, zona controlada pela Ucrânia em Luhansk







Separatistas russos apoiados por Moscovo anunciaram o lançamento de uma ofensiva na cidade de Shchastia na zona controlada pela Ucrânia da região de Luhansk, anunciou a agência russa de notícias Interfax.







5h03 - Santos Silva apela a portugueses e lusos ucranianos na Ucrânia a protegerem-se









5h01 - Reação da União Europeia







A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, usou o Twitter para condenar a ação russa.





“Condenamos veementemente o ataque injustificado da Rússia à Ucrânia. Nestas horas sombrias, os nossos pensamentos estão com a Ucrânia e as mulheres, homens e crianças inocentes que enfrentam este ataque não provocado e o medo pelas suas vidas. Responsabilizaremos o Kremlin”.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine.



In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives.



We will hold the Kremlin accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022



4h57 - Rússia está a atacar infraestruturas militares na Ucrânia com "armas de alta precisão"





A Rússia está a atacar a infraestrutura militar da Ucrânia com armas de alta precisão, mas não está a visar cidades ucranianas, adiantou a agência de notícias russa RIA, citando o Ministério russo da Defesa.







4h55 - Biden ao telefone com Zelensky



O presidente norte-americano Joe Biden está neste momento ao telefone com o presidente ucraniano Zelensky.







4h51 - Kiev. Autarca pede aos cidadãos para se manterem em casa







O presidente da câmara de Kiev pediu aos residentes da capital para se manterem em casa e não saírem à rua.







4h49 - Europa alerta companhias aéreas para não voarem sobre ou perto da Ucrânia







A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) alertou esta quinta-feira as companhias aéreas para evitarem sobrevoar a Ucrânia e terem "extrema cautela" no espaço aéreo junto às fronteiras entre a Ucrânia e a Bielorrússia e entre a Ucrânia e a Rússia.







4h39 - “Criminosos de guerra vão diretamente para o Inferno”





O embaixador ucraniano para as Nações Unidas dirigiu-se diretamente ao homólogo russo na reunião desta noite do Conselho de Segurança para lhe dizer que “os criminosos de guerra vão diretamente para o Inferno”.





“Não há purgatório para criminosos de guerra”, disse o embaixador ucraniano Sergiy Kyslytsya ao embaixador russo Vasily Nebenzya. “Eles vão diretamente para o Inferno, embaixador”, acrescentou.







Neste ponto, Nebenzya, o atual presidente do conselho, suspendeu a reunião.







4h38 - Projeto de resolução a condenar a Rússia foi entregue na ONU







O projeto de resolução a condenar a Rússia será entregue esta quinta-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a votação aguardada para sexta-feira, anunciou Washington





4h30 - MNE ucraniano diz estar em curso "invasão em grande escala" da Ucrânia





O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kouleba, anunciou na quinta-feira o início de uma "invasão em larga escala da Rússia", com ataques a várias cidades do país.





"Cidades pacíficas da Ucrânia estão a ser atacadas. Esta é uma guerra de agressão. A Ucrânia vai defender-se e vencer. O mundo pode e deve parar Putin. É hora de agir agora", escreveu Kouleba no Twitter.



Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022 O MNE disse ainda que os seus aliados têm de ativar de imediato um novo pacote de sanções.

O MNE disse ainda que os seus aliados têm de ativar de imediato um novo pacote de sanções.





4h27 - Japão e Austrália prometem acionar reservas de petróleo







Japão e a Austrália prometem acionar as suas reservas de petróleo, juntamente com outros membros da Agência Internacional da Energia, se a produção global sofrer o impacto das hostilidades na Ucrânia.



Os preços do crude atingiram áximos de sete anos de 100 dólares o barril, depois de Putin autorizar operações militares no leste da Ucrânia e terem sido ouvidas explosões na capital Kiev e noutras cidades ucranianas.







4h23 - António Guterres pede fim dos ataques a Vladimir Putin







O secretário-geral da ONU pediu diretamente ao Presidente da Rússia para não atacar a Ucrânia e "dar uma oportunidade à paz" e afirmou que este é o "momento mais triste" desde que assumiu o cargo.







"Se, de facto, uma operação está a ser preparada, só tenho uma coisa a dizer do fundo do meu coração: Presidente Putin, impeça as tropas de atacar a Ucrânia. Dê uma oportunidade à paz. Muitas pessoas já morreram", disse António Guterres, durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.







O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres deixou também uma mensagem no Twitter:



“Nestas circunstâncias, devo alterar o meu apelo: Presidente Putin, em nome da humanidade, leve as suas tropas de volta à Rússia. Este conflito tem de acabar agora”.



Under the present circumstances, I must change my appeal:



President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia.



This conflict must stop now. — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022



4h20 - Stoltenberg afirmou que os aliados NATO irão reunir-se para enfrentar as consequências das "ações agressoras" de Moscovo.



Num comunicado esta madrugada, o secretário-geral da NATO afirmou que "uma vez mais, apesar dos nossos avisos repetidos e esforços diplomáticos incansáveis, a Rússia escolheu o caminho da agressão contra um país independente e soberano".



O texto apela à Rússia para cessar imediatamente as suas ações militares e respeitar a soberania ucraniana e a sua integridade territorial.



"Os aliados da NATO irão reunir-se para decidir quais as consequências das ações agressivas da Rússia. "Estamos com o povo da ucrânia nesta hora terrível. A NATO fará tudo o que poder para proteger e defender os sesu aliados", acrescentou Stoltenberg.







4h18 - Conselho de Segurança da ONU está reunido de emergência







O embaixador da França junto das Nações Unidas lamentou esta noite na sede em Nova Iorque o “desprezo” que Putin demonstrou pela organização.





O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se ao início da madrugada (hora de Lisboa) a pedido de Kiev. Em cima da mesa a crise entre a Rússia e a Ucrânia, ponto único deste segundo encontro em três dias.





O Ocidente acusa Moscovo de quebrar os Acordos de Minsk, assinados por Kiev e pelos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, sob a égide da Alemanha, França e Rússia.





Os acordos de Minsk visavam uma solução para a guerra entre Kiev e os separatistas apoiados por Moscovo que começou em 2014, pouco depois de a Rússia ter anexado a península ucraniana da Crimeia.





Em 2014, os separatistas declararam a independência dos territórios ucranianos de Donetsk e Lugansk, que a Rússia reconheceu na segunda-feira, numa decisão vista pelo Ocidente como um sinal de uma nova invasão da Ucrânia.





A guerra no Donbass já provocou mais de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados desde 2014, segundo as Nações Unidas.







4h14 - Ucrânia encerra espaço aéreo à aviação civil





O Ministério ucraniano das Infraestruturas anunciou o encerramento do espaço aéreo citando "um elevado risco de segurança" em comunicado.







4h06 - Mísseis atingem Kiev e Kharkiv, avançam agências russas





Locais militares das cidades de Kiev e Kharkiv foram atingidos por ataques de mísseis. A informação é avançada pelo site de notícias Ukrainska Pravda, que cita uma autoridade do Ministério ucraniano do Interior.







4h02 - Reação do Reino Unido







O embaixador do Reino Unido para a Ucrânia afirmou que "um ataque completamente não provocado" ao país estava a iniciar-se.





"Está a ocorrer um ataque absolutamente não provocado a um país pacífico, a Ucrânia. Horririzado", escreveu na rede Twitter a embaixadora britânica na rede Twitter. "O facto de se estar preparado e de se ter pensado nesta possibilidade por semanas e meses não significa que não seja chocante quando acontece"







3h50 - Ucrânia. Explosões ouvidas nas cidades de Kiev e Mariupol







Várias explosões foram ouvidas na cidade portuária de Mariupol, no leste da Ucrânia, na quinta-feira, pouco depois de Vladimir Putin anunciar uma operação militar contra a Ucrânia.





Este porto é a maior cidade ucraniana da linha de frente, com meio milhão de habitantes.





Foram ainda ouvidas explosões na capital do país, Kiev, avança a agência France Presse.





O aeroporto de Kiev está a cancelar voos, anunciou a agência Interfax.



Ponto de situação





O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na quinta-feira uma operação militar na Ucrânia para defender os separatistas no leste do país.







"Tomei a decisão de uma operação militar especial", afirmou Putin numa declaração-surpresa na televisão ao início da manhã (na Rússia), sem especificar se essa intervenção seria limitada ao leste da Ucrânia ou se seria mais ampla.





Durante o dia de quarta-feira, o Kremlin anunciou que os líderes das autoproclamadas "repúblicas" separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia pediram a "ajuda" de Vladimir Putin para "repelir a agressão ucraniana".





O presidente dos EUA, Joe Biden, denunciou imediatamente um "ataque injustificado" que causará "sofrimento e perda de vidas humanas".





"O mundo vai responsabilizar a Rússia", prometeu.





O Presidente dos EUA acrescentou que irá anunciar quinta-feira novas consequências a serem impostas à Rússia pelos Estados Unidos e os seus aliados.







Na segunda-feira, o presidente russo reconheceu a independência dessas "repúblicas" separatistas de Donetsk e Lugansk, obtendo no dia seguinte da câmara alta do Parlamento russo a luz verde para o envio de forças.



Biden acrescentou após o telefonema com Volodymyr Zelensky: “Amanhã vou encontrar-me com os líderes do G7. Os Estados Unidos e os seus aliados vão impor sanções severas à Rússia. Continuaremos a prestar apoio e assistência à Ucrânia e ao povo ucraniano”.Entrevistado ao telefone pela RTP horas depois de admitir que um ataque russo à Ucrânia estaria iminente, o ministro português dos Negócios Estrangeiros considerou a situação atual "muito, muito, muito grave no terreno".Santos Silva revelou que já falou com o embaixador português na Ucrânia e exprimiu a solidariedade de Portugal com o povo ucraniano, apelando depois aos cidadãos portugueses e luso-ucranianos que ali se encontrem que se mantenham "vigilantes e se protejam e aguardem indicações da nossa embaixada".Estarão na Ucrânia cerca de 40 portugueses e de 120 cidadãos luso-ucranianos registado e cujo paradeiro é conhecido da embaixada de Portugal, revelou o ministro,Augusto Santos Silva reconheceu que ainda não está a par de pedidos de retirada, remetendo "para as próximas horas" outra reação."Estamos já a concertar com os parceiros a avaliação da dimensão desta operação e depois naturalmente a reação a ela", acrescentou, acrescentando que espera uma "reação firme" dos aliados na próxima reunião da NATO marcada para esta manhã."Deixo aqui também um apelo às autoridades russas que terminem de imediato com esta agressão", afirmou.O responsável pela diplomacia portuguesa mostrou-se ainda indignado com os ataques das últimas horas da Rússia à Ucrânia. "Não é possível que um Estado se possa comportar desta maneira ao arrepio tão evidente, tão flagrante das regras mínimas do direito internacional"."Quando o agressor invoca direitos de defesa está tudo dito", resumiu."Agora é hora de recolher o máximo de informação possível e perceber o que está a suceder. Vamos aguardar" afirmou o ministro.