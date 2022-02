Conflito a leste. A evolução ao minuto do conflito entre Rússia e Ucrânia

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre o quadro de conflito em crescendo entre a Rússia, a Ucrânia e o Ocidente.

3h11 - Enviados da RTP na Ucrânia confirmam explosões







Os enviados especiais da RTP foram chamados para o abrigo após as duas explosões desta madrugada.







2h51 - Duas grandes explosões ouvidas em Kiev





O vice-ministro ucraniano do Interior, Anton Gerashchenko, adianta à agência France Presse que se trataram de ataques de mísseis de cruzeiro ou balísticos.

2h37 - Primeiro-ministro português destaca questão da segurança energética







Realcei ainda que esta situação sublinha a importância da segurança energética da Europa, por via da diversificação das fontes de abastecimento e da descarbonização energética. pic.twitter.com/1vimRAiqaz — António Costa (@antoniocostapm) February 25, 2022 2h16 - Costa admite fatura económica para Portugal





Questionado sobre quando será aprovado o terceiro pacote de sanções à Rússia, António Costa começou por responder que a UE tem adotado “uma posição de abertura ao diálogo e de empenho diplomático”, para assegurar a paz e evitar os confrontos militares. Mas quando a Rússia decretou a independência de territórios separatistas, a UE declarou um primeiro pacote de medidas, com o objetivo de dissuadir Moscovo a não avançar com a invasão.



E agora, tendo a Rússia passado “à ação militar com uma guerra generalizada na Ucrânia, a EU aprovou um segundo pacote com medidas bastantes duras e extensivas” que atinge vários setores da economia russa. “Se a Rússia prosseguir a sua ação, (…) a União Europeia considerará a adoção de medidas suplementares”.



Sobre os impactos em Portugal, António Costa afirmou que “não há uma guerra na Europa que não tenha efeitos negativos sobre todos nós”.



“As guerras não atingem apenas as vítimas das balas, atingem também do ponto de vista social e económico todo o continente”, declarou.



“Naturalmente, que o conjunto destas sanções aplicadas às Rússia tem efeitos na economia europeia e, portanto, também na economia de Portugal”, referindo-se ainda à crise energética e aos efeitos dos preços da energia, do gás e do petróleo.







2h00 - UE impõe “medidas massivas” ao setor financeiro, energético e dos transportes da Rússia, diz António Costa



Depois da reunião do Conselho Europeu sobre a situação na Ucrânia, António Costa falou aos jornalistas e acusou a Rússia de ter passado “da violação do Direito Internacional à Ação de Guerra contra um país livre e democrático”.



Durante o encontro, os líderes contactaram o presidente ucraniano, momento que o primeiro-ministro português relatou como “um momento particularmente dramático e emocionante” , no qual foi descrita a situação na Ucrânia, “desmentindo claramente a versão de que se trata de uma operação militar especial e focada nas regiões separatistas”.



“Esta ação exige uma resposta da comunidade internacional”, declarou Costa aos jornalistas. “Por um lado, a NATO dará seguramente amanhã a resposta, no sentido da dissuasão e de garantir a defesa de todos os países da NATO e em especial aqueles que têm fronteira com a Ucrânia, ou estão na proximidade da Ucrânia”.



Recordando que a União Europeia “não é uma organização militar”, o chefe do Executivo afirmou que foi aprovada “uma proposta que a Comissão Europeia” que tem em vista a aprovação “de um segundo pacote de sanções, depois de largos meses de discurso diplomático” e com “medidas massivas, que visam atingir, em particular, o setor financeiro, o da energia e o dos transportes”.



Segundo Costa, estas medidas limitam ainda “a capacidade de financiamento internacional das empresas estatais russas e do Estado russo” e também “a concessão de vistos a titulares de passaportes diplomáticos ou de serviço”.







“O Conselho mandatou a Comissão para continuar a acompanhar a situação e preparar um novo pacote de sanções para o caso da Rússia persistir na violação do Direito Internacional, na sua ação militar e não retirar os seus militares e ofensivas relativamente à Ucrânia, não respeitando a sua integridade territorial”, continuou.







1h56 - António Costa fala após o Conselho Europeu





O primeiro-ministro português está a falar aos jornalistas no final do Conselho Europeu. António Costa refere que os líderes europeus puderam falar em videoconferência com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Um momento "emocionante", afirmou o chefe de Governo.







1h40 - Emmanuel Macron: "Putin quer reescrever a história"







O presidente francês adiantou que a Bielorrússia foi "cúmplice" destas ações e que por isso também será incluída no pacote de novas sanções.









Emmanuel Macron anunciou ainda um novo pacote de ajuda à Ucrânia, dos quais 300 milhões de euros serão disponibilizados só pela França.





1h30 - UE reforça sanções contra a Rússia







Já decorre a conferência de imprensa após o Conselho Europeu. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Emmanuel Macron, presidente francês, que atualmente tem a presidência rotativa do conselho da UE, anunciam novas sanções contra a Rússia após a incursão de Moscovo no território ucraniano.







A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou que todos os países da UE estão unidos na condenação à Rússia após a invasão. O novo pacote de sanções baseia-se em cinco pilares: setor financeiro, setor da energia, setor dos transportes, controlos à exportação e proibição de financiamento às exportações, e política de vistos.







Com estas sanções, a UE impede a Rússia de aceder aos mercados de capitais mais importantes. Cerca de 70 por cento do mercado financeiro russo será afetado. As sanções vão visar também algumas das principais empresas russas.







Outro ponto fundamental é a das exportações, com a limitação do acesso por parte da Rússia "a tecnologia fundamental", como os semicondutores.



Sobre os vistos, os diplomatas e grandes homens de negócios deixarão de ter acesso à União Europeia, anunciou Ursula von der Leyen.



Ponto de situação











A Rússia lançou uma ofensiva militar em território da Ucrânia durante a madrugada de quinta-feira. Os avanços realizaram-se com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. Nas primeiras horas da invasão , o conflito já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis em território ucraniano, adiantou Kiev. Há ainda mais de 160 pessoas que ficaram feridas.





Nas últimas horas, destaque para a declaração do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que decretou a mobilização geral da população. Os ucranianos ficam assim sujeitos a "recrutamento militar", assim como à chamada de reservistas para combater a incursão russa.







De acordo com os dados do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) da ONU, cerca de 100 mil pessoas já abandonaram as suas casas na Ucrânia durante as primeiras horas de conflito.





De acordo com os Estados Unidos, uma das cidades mais precoupantes neste momento é Chernobyl. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, confirma a existência de reféns na Central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia.













Numa conferência de imprensa, classificou de "ultrajante" que haja soldados russos a manterem reféns nas instalações de Chernobyl e exigiu a sua libertação.