Congressistas norte-americanos condenam sugestões de anexação da Gronelândia



Os congressistas referem Copenhaga como “um dos parceiros mais próximos” de Washington e lembram que a Dinamarca aceitou “todos os pedidos para aumentar a nossa presença militar” na Gronelândia.

Esta terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, admitiu que o uso das forças armadas é “sempre uma opção”, algo também admitido pelo secretário de Estado, Marco Rubio, aos congressistas.





c/agências

Vários congressistas têm demonstrado preocupação e consternação pelas ameaças de Trump.O senador democrata Ruben Gallego anunciou esta terça-feira na rede social X que irá introduzir uma resolução para impedir Trump de invadir a Gronelândia”.O congressista Don Bacon recorreu à rede social X para apelidar a situação de “realmente estúpida”, enquanto o senador Jerry Morgan, que integra a comissão de Inteligência do Senado, avisou que a Gronelândia “não é da nossa conta”.Na liderança republicana, o líder do Senado, John Thrune, admite que não vê uma ação militar como uma opção, com o líder na Câmara dos Representantes, Mike Johnson, a descrever o possível recurso à força militar como não sendo “apropriado”.