Congressistas norte-americanos condenam sugestões de anexação da Gronelândia
Vários congressistas norte-americanos, incluindo membros do Partido Republicano, condenam as aspirações da administração norte-americana para anexar a Gronelândia.
O grupo congressional de amizade EUA-Dinamarca, co-presidido pelo vice-presidente do grupo parlamentar republicano na Câmara dos Representantes, Blake Moore, e pelo democrata Steny Hoyer, emitiu na terça-feira um comunicado a apelidar as intenções de “desnecessariamente perigosas” e que um ataque norte-americano “seria tragicamente um ataque à NATO.
Os congressistas referem Copenhaga como “um dos parceiros mais próximos” de Washington e lembram que a Dinamarca aceitou “todos os pedidos para aumentar a nossa presença militar” na Gronelândia.
Vários congressistas têm demonstrado preocupação e consternação pelas ameaças de Trump.
O senador democrata Ruben Gallego anunciou esta terça-feira na rede social X que irá introduzir uma resolução para impedir Trump de invadir a Gronelândia”.
Individualmente, vários congressistas republicanos condenaram as intenções de Trump. O congressista Don Bacon recorreu à rede social X para apelidar a situação de “realmente estúpida”, enquanto o senador Jerry Morgan, que integra a comissão de Inteligência do Senado, avisou que a Gronelândia “não é da nossa conta”.
Na liderança republicana, o líder do Senado, John Thrune, admite que não vê uma ação militar como uma opção, com o líder na Câmara dos Representantes, Mike Johnson, a descrever o possível recurso à força militar como não sendo “apropriado”.
Os comentários vêm na sequência da intervenção norte-americana na Venezuela e de ameaças por parte de Washington de adquirir a Gronelândia, mesmo com o recurso à invasão.
Esta terça-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, admitiu que o uso das forças armadas é “sempre uma opção”, algo também admitido pelo secretário de Estado, Marco Rubio, aos congressistas.
