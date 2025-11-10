COP30. Lula da Silva quer "impor nova derrota aos negacionistas" da crise climática

A cimeira é marcada pela ausência dos Estados Unidos, que não enviaram nem o seu presidente, Donald Trump, nem qualquer delegação.

“Precisamos de soluções”

O presidente do Brasil abriu esta segunda-feira a 30ª cimeira do clima das Nações Unidas com uma mensagem aos "negacionistas" da crise climática: é o momento de lhes impor "uma nova derrota"."A COP30 será a COP da verdade.Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades.", declarou o chefe de Estado do Brasil.Ao longo de duas semanas, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30) que está a decorrer em Belém, na Amazónia brasileira, procurará manter a cooperação global.O presidente brasileiro quis vincar que o investimento no clima, que tem gerado discórdia entre as várias nações, custa "muito menos" do que as guerras., acusou.Lula da Silva explicou que "estamos a ir na direção certa, mas à velocidade errada" no que diz respeito ao combate às alterações climáticas."No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a um grau e meio na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr", avisou o presidente.Lula da Silva apelou ainda à formulação de metas climáticas mais ambiciosas e exortou os países desenvolvidos a garantirem "financiamento, transferência de tecnologia e capacitação aos países em desenvolvimento"."Precisamos de mapas do caminho para que a humanidade, de forma justa e planeada,, pare e reverta o desmatamento e mobilize recursos para esses fins", considerou.Simon Stiell, secretário da ONU para o Clima, vincou por sua vez que "lamentarmo-nos não é uma estratégia, precisamos de soluções".O responsável pediu que as negociações nesta cimeira produzam resultados concretos, nomeadamente mais compromissos para eliminar os combustíveis fósseis, desenvolver as energias renováveis e enviar dinheiro aos países pobres para os ajudar a lidar com as alterações climáticas., argumentou.Esta tarde, a ONU avançou que o número de países com novas metas de redução de emissões de gases com efeito de estufa subiu para 113 na véspera da cimeira.Representantes de cerca de 170 países participam a partir desta segunda-feira na COP30, sendo, um ecossistema vital para a regulação da temperatura global, mas também um dos mais ameaçados pela desflorestação e pela mineração ilegal.As negociações prolongar-se-ão até ao dia 21 de novembro, com possibilidade de se estenderem por mais alguns dias.