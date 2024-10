Coreia do Norte diz que "drone" sul-coreano foi lançado de ilha fronteiriça

De acordo com a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, uma investigação do Ministério da Defesa analisou o programa de controlo de voo do aparelho aéreo não tripulado, conhecido como "drone".

O aparelho terá levantado voo da ilha de Baengnyeong, no mar Amarelo, em 8 de outubro e, em seguida, invadido o espaço aéreo norte-coreano.

Baengnyeong é a ilha sul-coreana situada mais a oeste. Em linha reta, a ilha desabitada está localizada mais perto de Pyongyang do que de Seul.

"(Os resultados) demonstraram claramente a natureza provocatória mais vulgar e descarada dos 'gangsters' militares sul-coreanos que têm evadido persistentemente à responsabilidade pela intrusão ilegal de 'drones' na nossa capital", referiu a KCNA.

A Coreia do Norte anunciou a 19 de outubro que tinha encontrado, seis dias antes, preso a uma árvore num bairro de Pyongyang, destroços de um "drone" que corresponde a um modelo utilizado pelo exército sul-coreano.

O exército sul-coreano desmentiu, embora de forma ambígua, e apontou-se a possibilidade de os veículos aéreos não tripulados serem responsabilidade de ativistas que enviam regularmente balões com este tipo de propaganda do Sul para o Norte.