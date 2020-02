Coronavírus. A situação no mundo ao minuto

Acompanhamos aqui ao minuto a situação relacionada com o coronavírus. Há neste momento em todo o mundo mais de 79 mil pessoas infetadas. E mais de 2500 pessoas morreram. Na Europa, todas as atenções viradas agora para Itália. Em Portugal, deu negativo o último caso suspeito.

10h28 - Primeiro caso detetado no Iraque. Trata-se de um cidadão iraniano





10h21 - A cidade santa de Qom, 140 quilómetros a sul de Teerão, no Irão, tem já registadas 50 mortes provocadas pelo novo coronavírus, reportou hoje a agência semioficial iraniana ILNA. Citado pela ILNA, o deputado Ahmad Amiriabadi Farahani disse que mais de 250 pessoas estão de quarentena na cidade, o mais importante destino de peregrinação xiita no Irão.



Oficialmente, a imprensa iraniana apenas atualizou o total de mortos provocados pelo novo coronavírus no país de oito para 12.





10h04 - O português infetado com coronavírus que está a bordo do cruzeiro no Japão já foi visto por um médico. Em declarações ao Observador, a mulher de Adriano Maranhão afirmou que ele foi visto por um "médico de bordo". "Estava com frio, cheio de dores".





09h33 - Comissão Europeia vai mobilizar 230 milhões de euros para apoiar a luta global contra o coronavírus Covid-19. Face aos desenvolvimentos em Itália, a CE solicitou ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças uma reavaliação de risco.







09h27 - China proíbe o comércio e consumo de animais selvagens.





09h14 - Fonte oficial iraniana diz que 12 pessoas morreram por causa do coronavírus. Há pelo menos 61 pessoas infetadas.





09h10 - Principais bolsas europeias abriram em forte baixa, devido aos receios da rápida propagação do coronavírus fora da China.





08h40 - China vai adiar a reunião anual no Parlamento por causa do coronavírus. Estava marcada para 5 de Março. Será realizada em data posterior a anunciar. Trata-se de um decisão inédita.





08h25 - A mulher do português que está infetado no navio cruzeiro, no Japão, diz que o marido piorou nas últimas horas, "está febril, pior, abatido, sozinho e mais doente".









08h22 - A província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, reduziu o nível de alerta para a propagação do coronavírus Covid-19, após informações recentes apontarem para uma contenção do surto na maior parte da China.





08h18 - Coreia do Sul com 70 novos casos. No total, o país tem 833 casos de infeções por coronavírus.





08h16 - Kuwait e Bahrain com os primeiro casos de coronavírus. Detetado em pessoas que estiveram no Irão.





08h15 - Primeiro caso detetado no Afeganistão, informou o ministro afegão da Saúde.





08h07 - Caso suspeito de paciente proveniente de Itália, que foi internado no Porto, deu negativo, informou esta manhã a DGS.







Em comunicado publicado na página oficial, a DGS informa que "o caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (COVID-19),o de um cidadão proveniente de Milão, que foi ontem encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas.







Nas últimas horas, a informação de que em Itália uma quarta pessoa morreu por causa do vírus que se espalhou no Norte do país. A informação A informação foi confirmada pelo responsável de saúde do país. A vítima mortal tinha 80 anos e estava internada quando foi infetada. De acordo com as autoridades italianas, as outras três pessoas que morreram no país por causa do vírus tinham idade avançada e pelos menos duas sofriam de problemas graves de saúde.