Costa recebe Zelensky no Conselho Europeu. "Podem contar com apoio custe o que custar"

. Nesta reunião vamos discutir dois pontos principais: primeiro, a Ucrânia e depois a Europa no mundo”, afirmou António Costa., e durante o tempo que for necessário, agora na guerra e no futuro na paz, e”, declarou António Costa.O ex-primeiro-ministro português garantiu ainda a Volodymyr Zelensky que a União Europeia “trabalhará […] para conquistar uma paz abrangente, justa e duradoura”, numa “guerra que é na Ucrânia, é contra o povo ucraniano, em solo da Europa de Leste, mas na qual o que está em causa são os princípios universais” do Direito Internacional.

As prioridades da Ucrânia

O presidente ucraniano destacou, de seguida, três prioridades da ajuda de que o país necessita, como a produção interna de material militar e a proteção do fornecimento energético."Apara nós, que hoje vamos discutir,Refirmo-me às centrais nucleares, claro. Algo muito perigoso não só para a Ucrânia como para toda a Europa, se algo correr mal. E também salvar os locais de armazenamento de gás, importante para a Ucrânia e para todos os europeus", começou por enumerar o presidente ucraniano.Segundo Zelensky, “otambém é muito importante para mim, duplicar,, que funciona. Estamos a ver os resultados no campo de batalha"., garantindo a sua segurança na nossa rede escolar. Abrigos para bombas, alimentação, muitas coisas que são importantes para as nossas famílias", acrescentou.Além disso, o presidente ucraniano apelou à unidade entre os Estados Unidos e a Europa para a guerra que o seu país enfrenta, desde fevereiro de 2022, com a Rússia.”. Numa altura de transição política norte-americana, quando Donald Trump se prepara para tomar posse, Volodymyr Zelensky vincou ser “muito difícil apoiar a Ucrânia sem a ajuda americana”.

Depois de, a 1 de dezembro, ter passado o primeiro dia do seu mandato em Kiev para garantir o apoio da UE à Ucrânia face à invasão russa, e de nessa altura ter convidado Volodymyr Zelensky para se deslocar a Bruxelas, António Costa preside ao seu primeiro Conselho Europeu.

Para 2025, está previsto um apoio financeiro de mais de 30 mil milhões de euros (12,5 mil milhões de euros do Mecanismo de Apoio à Ucrânia e de 18,1 mil milhões de euros dos empréstimos extraordinários), além do apoio de cerca de 30 mil milhões de euros já concedidos até à data.





A reunião desta quinta-feira inaugura um novo formato e um novo método de trabalho. Vai decorrer durante apenas um dia, para ser mais eficaz, e vai ter menos conclusões escritas.





Bruxelas disponibilizou 18,1 mil milhões de euros



Na quarta-feira, a Comissão tomou a decisão de disponibilizar um empréstimo de assistência macrofinanceira (AMF) de 18,1 mil milhões de euros à Ucrânia. O empréstimo será desembolsado em parcelas ao longo de 2025, devendo a primeira parcela ser paga à Ucrânia no início de janeiro.



Trata-se da contribuição da União Europeia para a iniciativa “Empréstimos de Aceleração das Receitas Extraordinárias para a Ucrânia” (ERA) do G7, que concederá coletivamente 45 mil milhões de euros em empréstimos para satisfazer as necessidades orçamentais, militares e de reconstrução da Ucrânia.



A iniciativa ERA baseia-se no Mecanismo de Cooperação para Empréstimos à Ucrânia, que receberá receitas extraordinárias provenientes do congelamento dos ativos soberanos russos e de outras contribuições voluntárias dos Estados-Membros e de países terceiros.



Estes fundos serão pagos à Ucrânia para reembolsar o capital e os juros dos empréstimos bilaterais elegíveis concedidos pelos doadores no âmbito da iniciativa de empréstimo do G7 ERA, incluindo o empréstimo de assistência macrofinanceira da União Europeia.



A decisão surge depois de a Comissão ter concluído que a Ucrânia tinha cumprido todas as condições políticas acordadas para o desembolso deste montante.



Estas condições políticas representam igualmente passos no sentido do cumprimento dos principais compromissos de reforma assumidos no âmbito do Mecanismo de Apoio à Ucrânia. Estes incluem a estabilidade macrofinanceira, a reforma das empresas públicas, a reforma da administração pública, a energia, o Estado de direito e a luta contra a corrupção.



As condições políticas incluem igualmente o compromisso de promover a cooperação com a União Europeia no domínio da recuperação, reconstrução e modernização da indústria de defesa da Ucrânia.



“A decisão de hoje [quarta-feira] da Comissão de disponibilizar 18,1 mil milhões de euros à Ucrânia surge num momento crucial. Envia um sinal claro de que o empenhamento a longo prazo da UE na luta pela liberdade da Ucrânia é inabalável”, afirmou Valdis Dombrovskis, comissário responsável pela Economia e Produtividade, Execução e Simplificação.



Segundo Valdis Dombrovskis, “este financiamento ajudará a Ucrânia a satisfazer as suas necessidades orçamentais urgentes, que se intensificaram face à agressão da Rússia. Representa a contribuição da União Europeia para a Iniciativa de Empréstimo de Aceleração de Receitas Extraordinárias do G7, que utilizará as receitas dos ativos congelados da Rússia para pagar a dívida do país”.