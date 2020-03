Acompanhamos ao minuto toda a informação sobre o novo coronavírus no país e no mundo.

09h00 - O Facebook vai providenciar anúncios grátis à Organização Mundial de Saúde para combater notícias falsas sobre o novo coronavírus, anunciou Mark Zuckerberg.



"Vamos dar à Organização Mundial de Saúde todos os espaços de publicidade necessários para haver uma resposta contra o coronavírus, ao qual se junta outro tipo de apoios", revelou Zuckerberg na terça-feira.



Cada utilizador que procurar informações sobre o novo coronavírus na rede social vai ser redirecionado para informação da OMS ou de autoridades de saúde locais, explicou Mark Zuckerberg.



O fundador do Facebook declarou que a rede social ia continuar a sua luta contra informação falsa e teorias da conspiração.







08h51 - A Coreia do Sul confirmou mais 293 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. O total de casos no país é agora de 5612, de acordo com as autoridades de saúde do país.



Trinta e duas pessoas morreram até agora na Coreia do Sul, naquele que é o país com mais casos confirmados fora da China continental.







08h47 - Austrália raciona papel higiénico. A maioria das superfícies comerciais no país anunciaram a restrição esta quarta-feira, depois de o pânico se ter instalado entre os australianos.



A Austrália conta agora com 44 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, quatro deles com transmissão já dentro do país.







08h42 - A Federação de Rugby japonesa anunciou esta quarta-feira que um dos eventos da modalidade que serve de teste para os Jogos Olímpicos foi cancelado devido a preocupações com o novo coronavírus.







08h27 - Os Estados Unidos já contam com mais de 120 casos no país. São perto de 50 pessoas repatriadas (45 do navio de cruzeiro Diamond Princess e três da cidade de Wuhan) e mais de 70 casos descobertos pelos serviços de saúde americanos.



Nove pessoas morrreram até momento, todas elas no estado de Washington.







08h17 - Há um novo caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Trata-se de um homem de 40 anos que esteve em Itália e está internado no Hospital de São João, no Porto.



Assim, existem agora cinco casos em Portugal.







a Direção-Geral da Saúde confirmou mais dois casos positivos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. São agora quatro o número total de pessoas infetadas no país. Três dos doentes estão hospitalizados no Porto e um em Lisboa.