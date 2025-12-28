Rui Costa lamenta golo anulado ao Benfica de "forma inacreditável" em Braga

Em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio Municipal de Braga, o responsável máximo das `águias` criticou a decisão de anular um golo a Dahl, aos 75 minutos, por alegada falta de Richard Ríos sobre Vítor Carvalho, e recusou comentar as queixas do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, perante o árbitro João Gonçalves e o videoárbitro, Tiago Martins.

"O Braga tem o direito de se lamentar daquilo que se quer lamentar, assim como qualquer outra equipa. Estou aqui na condição de presidente do Benfica, num jogo bem jogado pelas duas equipas. Fica um golo completamente limpo que dava a reviravolta do jogo para o Benfica, numa altura do jogo que já condicionaria o resultado. Acabou por ser anulado de forma inacreditável", frisou.

O dirigente concordou, por isso, com o treinador benfiquista, José Mourinho, que enalteceu a `grande vitória` em Braga, por 3-2, por entender que esse lance foi mal ajuizado pela equipa de arbitragem.

"Fica um golo anulado que ainda está para ser explicado. O 3-2 a que o José Mourinho se refere é de um lance que não nos parece, por nada, falta. Deixámos mais dois pontos, quando aquele golo nos poderia ter dado a vitória. E era um golo limpo", reforçou.

Tal como António Salvador, Rui Costa considerou que Tiago Martins não tem condições para ser videoárbitro nos jogos oficiais do Benfica, após o desempenho na final da Taça de Portugal da época 2024/25, em que o Benfica perdeu por 3-1 com o Sporting, após prolongamento, e `pediu` a expulsão de Matheus Reis após pisar a cabeça de Belotti.

Terceiro classificado, com 36 pontos, o conjunto da Luz vai encerrar a jornada e o ano civil a cinco do vice-líder, Sporting, e poderá ficar a 10 de distância do líder, FC Porto, circunstância que desagrada a Rui Costa, mas que não lhe retira a esperança na conquista do título da I Liga.

"Todos temos de acreditar no título. A época é muito longa. Da mesma maneira que o Benfica perdeu estes pontos, os nossos rivais podem também perdê-los. Para além do campeonato, a época é muito longa. Temos muito ainda para lutar e para conquistar. Temos já, de seguida, a Taça de Liga, a Taça de Portugal e a Liga dos Campeões já em janeiro, mês importantíssimo. Ninguém vai atirar a toalha ao chão. Estamos com otimismo e espírito positivo, mesmo sabendo que não era nesta situação que queríamos estar", observou.

Questionado ainda sobre o mercado de transferências de inverno, o dirigente vincou que esse período vai trazer "as novidades" que a direção considera importantes para o reforço do plantel.

