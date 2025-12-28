Benfica empata em Braga num jogo intenso e bem disputado

Num belo jogo de futebol no Estádio do Braga quase cheio (perto de 25 mil espetadores), os instantes iniciais da partida foram muito divididos, mas o Sporting de Braga assentou melhor o jogo e foi criando algum perigo.





Sinal disso o remate de Ricardo Horta de fora da área, a tentar a sua sorte, mas a bola foi desviada para canto. Na sequência do pontapé de canto quase havia o primeiro, no entanto o desvio de Moutinho saiu por cima.

Pouco depois novamente Ricardo Horta a criar algum perigo e a aproveitar alguma confusão na área, insistiu e colocou a bola no fundo das redes à guarda de Trubin, mas o árbitro assinalou falta. O capitão dos arsenalistas levantou o pé demasiado alto e atingiu Otamendi.À passagem da meia hora, o Benfica inaugurou o marcador na sequência de um livre lateral apontado por Sudakov. Otamendi subiu mais alto do que toda a gente e de cabeça, no coração da área, atirou a contar. João Moutinho ainda se queixou de ter sido empurrado, porém o árbitro não aceitou as queixas e mostrou-lhe o cartão amarelo.Na resposta, o Sporting de Braga chegou com perigo à área encarnada e Dahl cortou com o braço uma bola rematada por Dorgeles. Na conversão da grande penalidade Rodrigo Zalazar atirou, enganado Trubin. Penálti clássico, bola para um lado guarda-redes para o outro.Nos descontos da primeira parte, o Sporting de Braga dava a volta ao marcador. Zalazar passa por Dahl com tremenda facilidade e cruzou rasteiro o que deu lugar a um erro enorme de Richard Ríos. Dentro da área, o colombiano dominou e escorregou, a bola sobrou para Pau Víctor que de forma genial bateu Trubin.Ao intervalo o Sporting de Braga vencia o Benfica por 2-1 depois de ter estado a perder. A formação encarnada chegou ao golo num cabeceamento de Otamendi após um livre cobrado por Sudakov. Mas os bracarenses deram resposta aos 38 minutos, num penálti cometido por Dahl e convertido por Zalazar, antes de Pau Victor aproveitar a passividade da defesa benfiquista para carimbar a reviravolta, nos descontos do primeiro tempo.No reinício da partida, o Benfica marcou e voltou a empatar o encontro. Grande golo de Aursnes. Saída rápida para o ataque com Pavlidis a conduzir e servir Fredrik Aursnes que com uma bomba bateu Hornicek para o dois igual.Ao minuto 66 o Benfica voltou a marcar, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Sudakov bailou bem e serviu Pavlidis que colocou a bola no fundo das redes do Sporting de Braga, mas o avançado grego estava em posição irregular. O Benfica carregava e Dahl proporcionava a Hornicek uma grande defesa a evitar o terceiro da equipa encarnada.Ao minuto 75, o Benfica colocou novamente a bola no fundo das redes de Hornicek, mas o lance foi anulado por falta de Richard Ríos sobre Vítor Carvalho. Estava melhor o Benfica na partida e Vicens mexeu no xadrez do Sporting de Braga. Fez entrar Gabri Martínez e Fran Navarro para os lugares de Pau Victor e Mario Dorgeles. José Mourinho respondeu com dupla alteração. Entraram Ivanovic e Prestianni para os lugares de Leandro Barreiro e Sudakov.O encarnados continuavam a tentar o golo da reviravolta e Richard Ríos tentou de muito longe, mas a bola saiu ao lado. Pouco antes boa jogada de Dahl, a servir Aursnes, mas o pontapé de pé esquerdo do noruguês, em boa posição, saiu ao lado.Nos descontos registo para um cabeceamento de Richard Ríos na sequência de um canto com a bola a sair desenquadrada com a baliza de Hornicek e para a expulsão de Ricardo Horta após ver segundo amarelo.A formação comandada por José Mourinho ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos, e poderá terminar o ano civil a 10 pontos do líder FC Porto e a cinco do Sporting, segundo classificado, caso os dois rivais vençam os respetivos encontros, enquanto o Sporting de Braga, que teve o capitão Ricardo Horta expulso, aos 90+4 minutos, segue na quinta posição, com 26 pontos, menos um do que o Gil Vicente, quarto.