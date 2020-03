Covid 19. A situação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação à escala global do novo coronavírus. A pandemia já afeta lares de idosos em diferentes regiões do país.

Mais atualizações

10h14 - Cruzeiro no Porto de Lisboa obriga a operação de repatriamento



O navio de cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, está nesta altura no Porto de Lisboa e as autoridades têm em marcha uma operação de repatriamento dos passageiros a bordo.



"Tendo em conta o Estado de Emergência e fazendo cumprir as determinações vigentes, de modo a assegurar a saúde pública, a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, a Direção-Geral da Saúde, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima, a Autoridade Tributária e a ANA - Aeroportos de Portugal, iniciam hoje uma operação conjunta, que decorrerá ao longo dos próximos dias, para o repatriamento de 1.338 passageiros que se encontram no navio de cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil", lê-se num comunicado do Ministério da Administração Interna.



"A bordo estão 27 passageiros de nacionalidade portuguesa, sendo os restantes provenientes de 38 países (maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália)", prossegue o texto.



"A operação decorre em articulação com diversas embaixadas destes países".



Ainda de acordo com a nota do Governo, "esta tarde, os cidadãos portugueses e os titulares de autorização de residência em Portugal farão os testes de despistagem de vírus SARS-CoV-2, podendo desembarcar se os resultados forem negativos".



"As autoridades de saúde prestarão localmente todas as informações sobre o Estado de Emergência em vigor e a necessidade de quarentena".



"A partir de terça-feira, e depois de verificados todos os procedimentos de autorização por parte da autoridade de saúde, desembarcarão os restantes passageiros do navio, que, em trânsito, serão escoltados ao aeroporto Humberto Delgado para voos humanitários de regresso aos seus países de origem", conclui.



10h08 - Números sobem no Irão



As autoridades do Irão anunciam 129 novas mortes causadas pelo novo coronavírus. O número de vítimas mortais na República Islâmica é agora de 1685.



9h52 - Rússia ajuda Itália



O Ministério russo da Defesa vai destacar este domingo para Itália uma centena de médicos militares especialistas em epidemias e virologia, assim como equipamento médico, para ajudar o país a conter a pandemia do novo coronavírus.



"Está pronto para partir um grupo de uma centena de médicos que inclui importantes especialistas do Ministério da Defesa da Rússia em virologia e epidemiologia, que têm uma considerável experiência internacional na luta contra epidemias, junto com equipamento moderno de diagnóstico e desinfeção", adiantou o Ministério, em comunicado.



9h41 - DGS quer registo diário



Os profissionais de saúde que estão a prestar cuidados a doentes com Covid-19 devem registar diariamente a presença ou ausência de sintomas compatíveis com a doença, como febre ou tosse, nos termos de uma orientação da Direção-Geral da Saúde.



"A identificação precoce de sintomas nos profissionais de saúde permite assegurar o seu adequado encaminhamento clínico e definir as medidas de controlo da infeção e de prevenção adequadas, para todas as pessoas que se encontram nas instituições de saúde", lê-se na orientação da DGS, publicada no sábado e dirigida aos "profissionais de saúde com exposição a SARS-CoV2".



O risco de exposição profissional ao novo coronavírus deve ser minimizado pela adoção de todas as recomendações de prevenção e controlo de infeção, incluindo o uso do equipamento de proteção individual, ainda de acordo com a Direção-Geral.



"Os profissionais de saúde estão na linha da frente da prestação de cuidados a doentes com Covid-19, pelo que têm um maior risco de exposição profissional ao coronavírus SARS-CoV-2", sendo "indispensável assegurar a sua saúde e segurança".



9h36 - Mais de 550 vítimas do novo coronavírus em França



França tem já registo de 562 mortos. Em 24 horas, morreram 112 pessoas. O número de infetados chega perto dos 14.500.

Modelo muda

Quadro internacional

Entre as mais de seis mil pessoas internadas, 1525 estão em estado grave.Só na capital espanhola, há 804 vítimas mortais. O número de infetados em Espanha já ultrapassou os 25 mil.O primeiro-ministro de Itália ordenou no sábado o encerramento de todos os serviços, negócios e atividade de produção até ao dia 3 de abril. Giuseppe Conte determinou que apenas se mantêm abertos os serviços essenciais.Itália soma mais de 4800 mortos e mais de 53.500 infetados. Em 24 horas, voltou a registar-se uma subida de 13 por cento no número de casos de Covid-19.A Região da Lomabardia, no norte do país, continua a ser a mais afetada pela pandemia.O Ministério da Educação de Timor-Leste decidiu fechar todas as escolas do país a partir de segunda-feira e pelo menos durante uma semana, com a decisão a poder ser dilatada no tempo."Vamos fechar todas as escolas desde o ensino pré-escolar até ao secundário e técnico vocacional até ao final da semana e depois, revemos o progresso da situação. Uma decisão mais ampla depende do Conselho de Ministros", disse a ministra timorense da Educação, Dulce Soares, ouvida pela agência Lusa."Faremos isso em todos os níveis. No total são mais de 300 mil crianças em todo o país", acrescentou.As autoridades da Coreia do Sul impõem a partir de hoje uma quarentena obrigatória a todos os viajantes da Europa, no dia em que registou 98 novas infeções com o novo coronavírus covid-19.O número de casos confirmados do novo coronavírus na Coreia do Sul atinge os 8.897. O país asiático registou também um aumento de mortes para 104, segundo o Centro Coreano de Controle e Prevenção de Doenças.Um jovem de 19 anos, estudante nos Estados Unidos e que chegou a Macau no sábado, foi diagnosticado com Covid-19, elevando para 19 o número total de casos na Região Administrativa Especial.O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus indicou tratar-se do filho do 18.º caso, anunciado no sábado, que chegou a Hong Kong num voo da Cathay Pacific vindo de Nova Iorque.Ao cabo de três dias sem infeções locais da Covid-19, a China registou nas últimas 24 horas um novo caso de contágio interno, a que se somam 45 análises positivas a viajantes que chegam do exterior.A Comissão Nacional de Saúde da China refere seis novas mortes, cinco delas na província de Hubei e quatro delas na sua capital, Wuhan, o foco da pandemia.O número de casos graves caiu 118, enquanto 540 pacientes tiveram alta dos hospitais, segundo a comissão, que relatou 45 novos casos suspeitos, ainda por confirmar.O número total de casos confirmados em todo o país subiu para 81.054 e o número de mortes para 3261, enquanto 72.440 pacientes tiveram alta desde o início do surto.Desde então, foram monitorizados 687.680 contactos próximos dos infetados, dos quais 1071 ainda se encontram sob observação médica.Entre os 45 novos casos com origem no exterior, 13 foram registrados em Pequim, 14 em Xangai (leste), sete na província de Cantão (sul), quatro em Fujian (sudeste), dois em Jiangsu (leste) e um cada em Hebei (nordeste), Zheijang (leste), Jiangxi (sudeste), Shandong (nordeste) e Sichuan (sudoeste).O número total de infeções detetadas em viajantes chineses e estrangeiros residentes que voltaram ao país é de 314.Ouvida esta manhã no Bom Dia Portugal, a diretora técnica de um lar de Famalicão atingido pelo novo coronavírus, Alexandra Vieira, que está grávida, admitiu que os escassos profissionais que ali continuam admitem "abandonar o barco", caso não haja respostas por parte das autoridades.O Ministério da Educação timorense decidiu fechar todas as escolas do país a partir de segunda-feira e pelo menos durante uma semana, com a decisão a poder ser dilatada no tempo, adiantou a ministra da tutela, citada pela Lusa.As autoridades da Colômbia confirmaram a primeira vítima mortal do novo coronavírus, um taxista de Cartagena de Índias que morreu a 16 de março, e elevou para 210 o número de casos de Covid-19.Apesar de o primeiro teste no taxista ter dado resultado negativo, "três contactos próximos do paciente deram positivo para Covid-19", o que levou as autoridades a efetuarem um segundo teste que também foi negativo, por não ter sido realizado adequadamente, segundo o Ministério."Devido aos sintomas apresentados pelo paciente", o "Instituto Nacional de Saúde decidiu manter a investigação aberta e um novo exame foi realizado, que concluiu que o motorista estava mesmo infetado.Há um lar em Vila Nova de Famalicão com 33 utentes que está sem funcionários. Oito destes profissionais estão infetados com o novo coronavírus.A proprietária do espaço privado diz estar desesperada - 18 dos seus funcionários estão com teste positivo ou em quarentena.Os utentes estão a ser acompanhados pela própria proprietária, por uma enfermeira e pela diretora técnica, que está grávida.A responsável pelo lar privado já pediu assistência à Segurança Social, à delegada de Saúde e à autarquia de Famalicão, mas não obteve, até ao momento, qualquer solução.Há outros casos em lares de idosos, noutras regiões do país.Dez utentes de uma instituição em Sintra estão infetados com o novo coronavírus. Em Santarém, a presidente e a diretora de dois lares também estão com Covid-19.No norte do país, as autoridades demoraram dez dias a retirar uma pessoa infetada de um lar. A mulher acabou por morrer, no dia seguinte.O último balanço das autoridades sanitárias portuguesas refere 280 casos de Covid-19 em Portugal e 12 vítimas mortais.A partir da próxima semana, anunciou ontem a ministra da Saúde, Marta Temido, os idosos admitidos em lares e os profissionais de saúde vão começar a ser testados de forma prioritária.Os doentes com sintomas ligeiros passa a ser tratados em casa.Baseando-se em estimativas, a titular da pasta da Saúde apontou o pico da pandemia para o dia 14 de abril.Em Itália, já são mais de 53.500 os infetados. Em 24 horas voltou a registar-se subida uma de 13 por cento no número de casos.O novo coronavírus já provocou, entre os transalpinos, 4825 mortos.A região da Lomabardia, no norte do país, continua a ser a mais afetada.No sábado, o primeiro-ministro italiano ordenou o encerramento de todos os serviços, negócios e atividades de produção não essenciais até ao dia 3 de abril.Giuseppe Conte determinou que, a partir dessa data, apenas se mantêm abertos os serviços essenciais.É na Europa que está a surgir o maior número de casos, com a Itália como o país do mundo com maior número de vítimas mortais.A China, excluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, tem um total de 81.008 casos, tendo sido registadas 3255 mortes e 71.740 pessoas curadas.Os países mais atingidos, depois de Itália e China, são o Irão, com 1556 mortes num total de 20.610 casos, a Espanha, com 1236 mortes (24.926 casos), França, com 562 mortes (14.459 casos), e os Estados Unidos, com 260 mortes (19.624 casos).