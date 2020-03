Atualizamos ao minuto as informações sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional. A GNR vai a partir de hoje usar drones para controlar fronteiras e cercas sanitárias depois de a Comissão Nacional de Proteção de Dados ter dado luz verde à medida. Vão ser usadas 14 câmaras em drones apenas para captar imagem, sem som, que serão transmitidas para o comando da GNR em Lisboa. A DGS contabilizava até ao final de sexta-feira 76 vítimas mortais em Portugal, mais 16 que no dia anterior, e mais 724 infetados, num total de 4.268 casos positivos.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI













9h25 CDS-PP quer cheque de emergência para empresas encerradas



O CDS-PP apresentou este sábado medidas de apoio à economia com o objetivo de "proteger o emprego" e "provocar um choque de tesouraria", incluindo a atribuição de um cheque de emergência para empresas com atividade suspensa devido à covid-19.



O presidente do CDS-PP apresenta o pacote de 15 medidas, entre as quais a atribuição às pequenas e médias empresas (PME) "encerradas ou com a atividade suspensa um cheque de emergência no valor máximo de 15 mil euros".



Em comunicado, o partido explica que este "apoio a fundo perdido" seria disponibilizado "por três meses" e o valor seria determinado "em função do último balanço, da quebra da faturação e do número de trabalhadores".





9h01 - Portugueses deixam Cabo Verde em voo de repatriamento da TAP





Quase duas centenas de portugueses embarcaram no aeroporto internacional da Praia no terceiro voo comercial de repatriamento organizado pela TAP em quatro dias.





8h50 - Pequim controla pandemia que não poupa o mundo







O número de doentes em estado grave ou crítico devido à covid-19 na China é de 921, pela primeira vez abaixo do milhar desde janeiro.







O Continente Europeu conta mais de 318 mil infetados e acima de 18 mil mortos. A Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 9.134 mortos em 86.498 casos.







Espanha vem logo atrás como segundo país com maior número de mortes, registando 4.858, entre 64.059 casos de infeção confirmados. Os Estados Unidos são desde quinta-feira o que tem maior número de infetados, acima dos 94 mil.







Os países mais afetados a seguir a Itália, Espanha e China são o Irão, com 2.378 mortes reportadas (32.332 casos), a França, com 1.995 mortes (32.964 casos), e os Estados Unidos, com 1.438 mortes.

Portugal conta 76 mortes, 4.268 infetados e 43 doentes recuperados. Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos.





8h38 - Operação de evacuação do lar de Vila Real terminou às 5 da manhã



A operação de transferência de 53 idosos com covid-19 do lar de Vila Real para um hospital privado terminou cerca das 5h00 desta madrugada, de acordo com fonte da câmara municipal.





8h33 - Governo anuncia regresso de professores colocados em Timor-Leste



O Governo anunciou que vai organizar uma operação de transporte aéreo para regresso temporário a Portugal de professores sem atividades letivas presenciais, caso Timor-Leste confirme o fecho das escolas durante um mês.





8h30 - GNR vai usar drones para controlar fronteiras e cercas sanitárias



A Comissão Nacional de Proteção de Dados deu luz verde à medida. Vão ser usadas 14 câmaras em drones apenas para captar imagem, sem som. Essas imagens vão ser transmitidas em tempo real para o comando da GNR em Lisboa.



A comissão tem recusado os vários pedidos das autoridades para uso de drones por considerar que ficam em causa os direitos de privacidade, mas aceita agora a medida por o país viver em estado de emergência.





8h25 - Brasil proíbe fecha via aérea



O governo brasileiro proibiu por 30 dias a entrada no país de cidadãos estrangeiros por via aérea, numa tentativa de travar a expansão do coronavírus.





8h15 - Jair Bolsonaro desconfia dos números de vítimas



O Presidente brasileiro disse desconfiar do número de mortes e infeções pelo novo coronavírus tanto em São Paulo, Estado brasileiro mais afetado pela covid-19, como em Itália.







8h00 - Santa Maria inaugura urgência covid-19







O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, inaugura este sábado uma estrutura do serviço de urgência exclusivamente dedicada a doentes suspeitos ou já com infeção confirmada de covid-19, anunciou a direção da unidade.