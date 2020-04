Os Estados Unidos ultrapassaram nas últimas horas meio milhão de casos confirmados. Num dia morreram mais de 2.000 pessoas. Em Portugal, há até ao momento há registo de 435 mortes e 15.472 infetados.

8h43 - Portugal já fez mais de 150 mil testes desde 1 de março





Em comunicado, o Ministério da Saúde avança que Portugal já fez mais de 150 mil testes de diagnóstico da Covid-19. Avança ainda que terá disponíveis cerca de 900 mil novos testes a partir deste sábado.







Os testes serão distribuídos "de imediato" pelas administrações regionais de saúde e regiões autónomas "de acordo com as necessidades identificadas".





Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde vão receber, até ao dia 19, mais 300 ventiladores, um dado também revelado no comunicado do Ministério da Saúde.







8h10 - Costa afasta receita da austeridade





Em entrevista à agência Lusa, o primeiro-ministro garantiu que não irá recorrer a medidas de austeridade para fazer face à crise provocada pela Covid-19.









Em entrevista à Agência Lusa, António Costa sublinha que não concorda com o que se fez há dez anos, no tempo de Passos Coelho e por isso não vai seguir a mesma linha.

António Costa acalma os receios de cortes na função pública e espera o apoio e a colaboração dos partidos à esquerda do PS.









O primeiro-ministro disse que ficaria muito desiludido se concluísse que só podia contar com o Bloco de Esquerda e o PCP em tempo de "vacas gordas" e garante que o combate à crise da Covid-19 até aproximou os partidos.Nesta entrevista à Lusa, o primeiro-ministro deixou também a garantia da universalização do acesso à tecnologia nas escolas durante o próximo ano letivo.





António Costa defende o prolongamento do estado de emergência, proposto na sexta-feira pelo Presidente da República. O primeiro-ministro considera ainda que não pode haver para já um abrandamento das medidas de contenção e só pode haver um relaxamento nas restrições quando estiverem reunidas estas condições.







O primeiro-ministro assumiu ainda que tem medo de ser contaminado, mas que ainda não realizou nenhum teste e que só o fará mediante indicação médica.







8h00 - China com mais 46 casos





A China registou nas últimas 24 horas 46 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, 42 dos quais com proveniência do estrangeiro.





Contabilizam-se quatro casos de contágio local. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa, registaram-se três novas mortes, todas da província de Hubei.





Na China, registam-se 141 doentes em estado grave, dos quais 94 encontram-se em Wuhan.





O número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia da Covid-19 é de 81.953. Segundo a contabilização oficial morreram até ao momento 3.339 pessoas.



O quadro em Portugal



Na sexta-feira houve registo de mais 1.516 casos confirmados em Portugal, ou seja, mais 11 por cento em relação a quarta-feira, a taxa de crescimento mais alta dos últimos dias.







Houve ainda mais 26 mortes, num total de 435 vítimas mortais no país.



Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.







Na sexta-feira, ao esclarecer alguns pontos sobre o indulto especial, o Presidente da República indicou que vai propor na próxima semana que o estado de emergência se estenda até 1 de maio.





Entretanto, continuam em vigor este fim de semana as restrições à circulação impostas para o período da Páscoa. Até à próxima segunda-feira só é possível sair do concelho de residência por motivo de trabalho ou de saúde. Quem vai trabalhar precisa de ter um documento que o comprove.



Estas medidas impostas pelo Governo pretendem restringir os contactos sociais em contexto de pandemia.

Situação no mundo





Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos registaram 2.108 mortes causadas pela Covid-19, um número diário recorde a nível mundial.





O número total de mortos registados nos Estados Unidos é agora de 18.586, um valor próximo do país com mais vítimas mortais no mundo, a Itália, que contabiliza 18.849 falecidos.





Os EUA são o país com mais casos confirmados no mundo, com mais de meio milhão de casos confirmados (500.399).





O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.