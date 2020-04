Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

O regresso às aulas e aos exames presenciais nas faculdades deverá ser gradual, mas ainda não há datas concretas.

O quadro em Portugal



O quadro internacional

O Presidente da República decide esta quinta-feira o prolongamento do estado de emergência. A reunião do Conselho de Ministros em que será apreciada a proposta de decreto de Marcelo Rebelo de Sousa está marcada para esta manhã no Palácio da Ajuda, em Lisboa.O debate na Assembleia da República sobre a autorização do estado de emergência está agendado para as 15h30.O estado de emergência deverá ser renovado por mais 15 dias, até 2 de maio.Na quinta-feira, à saída da reunião com líderes políticos e especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa, o Chefe de Estado considerava que, se a contenção do coronavírus corresse como esperado, maio poderia ser o mês de transição para uma retoma progressiva da vida social e económica.Por sua vez, o primeiro-ministro, António Costa, considera que qualquer levantamento de restrições tem de ser faseado e calculado, para que não se perca o que o país conseguiu com as medidas impostas até agora.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido ao início da tarde de quarta-feira, a Covid-19 fez mais 32 mortes.O universo de infetados ultrapassa os 18 mil.Nesta etapa, as autoridades sanitárias continuam a investigar a possibilidade de a vacina BCG estar a ser um fator de combate à doença.O confinamento e as consequências sociais da pandemia fazem já notar que aumentou o número de pedidos de apoio psicológico.À escala global, a pandemia da Covid-19, que se propagou a 193 países e territórios, já fez mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas.A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.As políticas de resposta à crise sanitária dos governos internacionais significaram que quatro mil milhões de pessoas, ou seja, mais de metade da população humana da Terra, entraram em regimes de confinamento.Foram encerrados, condicionados ou reduzidos ao mínimo o comércio considerado não essencial, boa parte da indústrias e o tráfego aéreo.