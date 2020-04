Acompanhamos aqui os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, à escala internacional.

Mais atualizações

O quadro em Portugal



O preço dos combustíveis vai baixar na próxima semana. O litro da gasolina pode baixar cinco cêntimos Já o gasóleo pode baixar três cêntimos - é a consequência da quebra do petróleo ao longo desta semana.

A Agência Portuguesa do Ambiente avança ainda que este plano para as praias vai acompanhar a evolução da pandemia e da situação de emergência no país.Portugal registava ontem 785 mortes decorrentes da Covid-19, mais 23 do que na terça-feira, e 21.982 infetados num acréscimo de 603 face à véspera, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.







Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelamvam mais 603 do que na terça-feira - uma subida de 2,8 por cento.A Região Norte é ainda aquela que regista o maior número de óbitos (454), seguida da Região Centro (175), de Lisboa e Vale Tejo (138), do Algarve (11), dos Açores (6) e do Atentejo, que regista um morto.

O quadro internacional

O período entre os dias 19 de março e 17 de abril de 2020, ou seja, os primeiros 30 dias do estado de emergência, "regista uma acentuada diminuição do número de acidentes rodoviários por comparação com os períodos homólogos de 2016 a 2019"."Face a 2019, verifica-se um decréscimo de 71 por cento no número de acidentes (de 10.918 acidentes para 3199).Esta tendência confirma-se igualmente nos dados relativos a vítimas mortais, feridos graves e feridos leves (a 24 horas)", lê-se em comunicado do Ministério da Administração Interna."No primeiro caso, os nove mortos registados no período em análise representam uma diminuição de 72 por cento face ao período equivalente do ano transato, no qual foram registadas 32 vítimas mortais", prossegue a nota."No que respeita aos feridos graves, os 51 registados no período considerado do corrente ano constituem um decréscimo de 62 por cento por comparação com o mesmo período de 2019, no qual foram registados 134"."Por último, os 799 feridos ligeiros registados este ano no período em causa traduzem uma diminuição de 76 por cento face ao período homólogo de 2019, no qual foram contabilizados 3362"."Esta tendência", sublinha o Ministério de Eduardo Cabrita, "está de igual modo refletida nos dados comparativos entre o fim de semana pascal alargado do corrente ano (período compreendido entre 9 de abril e 13 de abril) e o fim de semana homólogo de 2019 (período compreendido entre 18 e 22 de abril de 2019), com uma clara diminuição em todos os indicadores em análise: de 73 por cento no número de acidentes rodoviários (-1 107 acidentes), de 78 por cento no de vítimas mortais (-sete mortos), de 86 por cento no número de feridos graves (-32 feridos graves) e de 81 por cento no de feridos leves (-408 feridos leves)."Embora estes números estejam obviamente associados ao Estado de Emergência decretado pelo Presidente da República no passado dia 18 de março, em virtude do surto da doença Covid-19 e à considerável diminuição do fluxo de circulação rodoviária resultante desta realidade, importa, ainda assim, realçá-los, na medida em que também refletem a forma exemplar como os cidadãos têm contribuído para conter este surto em Portugal", conclui o Ministério.Esta quinta-feira reúne-se o Conselho Europeu. Os líderes dos 27 Estados-membros vão tentar chegar a acordo sobre a resposta à crise económica desencadeada pela pandemia da Covid-19.Já haverá propostas concretas acertadas pelos ministros das Finanças, no Eurogrupo, em relação à resposta de emergência Está definido um pacote de 500 mil milhões de euros. Mas continua em aberto o plano mais amplo de reconstrução.Subsistem divergências entre alguns países do norte e os países do sul. O Governo português defende que o plano de recuperação da economia europeia deve ser parte do orçamento europeu, financiado por um empréstimo a contrair pela União Europeia e distribuído pelos Estados-membros sob a forma de subvenções.O regresso à normalidade no país vai ser feito a partir de maio de forma quinzenal. As novas medidas vão ser aplicadas de duas em duas semanas.O primeiro-ministro, António Costa, vai revelar os detalhes no final da próxima semana.Sabe-se já que, este ano, a época balnear só começa a 1 de junho e com regras. Desde logo, nem todas as praias estarão abertas.Haverá regras diferentes de acordo com as características de cada espaço balnear. Assim, cada praia terá um número máximo de pessoas e distâncias mínimas obritórias entre sombras.Poderá ser obrigatório o uso de máscaras em cafés e restaurantes.À escala global, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 182 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 593.500 doentes foram considerados curados.O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde veio ontem defender que a pandemia foi declarada no momento certo. O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem vindo a acusar a organização de ação tardia na resposta à propagação do novo coronavírus.Num contexto em que vários países europeus começam a aliviar as medidas de confinamento, a Organização Mundial da Saúde volta a advertir que há ainda "um longo caminho a percorrer"."A maior parte da epidemia na Europa ocidente aparenta estar estável ou a reduzir-se. Embora os números sejam baixos, vemos preocupantes tendências de subida em África, na América do Sul e Central e na Europa de leste", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde."A maioria dos país ainda está nas fases iniciais das suas epidemias e alguns que foram afetados mais cedo pela pandemia começam agora a ver um recrudescimento de casos. Não se equivoquem, ainda temos um longo caminho a percorrer. Este vírus vai estar connosco durante muito tempo", insistiu o responsável.Na Alemanha, por exemplo, país debaixo de uma recessão severa, o Governo de Angela Merkel arrisca aos poucos o retorno ao trabalho. O motor da União Europeia permite a abertura de estabelecimentos comerciais de até 800 metros quadrados e torna obrigatório o uso de máscara nas compras e nos transportes públicos.As escolas serão reabertas dentro de duas semanas, mas tudo será levado a cabo em modo experimental.