Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



8h10 - Mais 1.737 casos na Alemanha

A Alemanha registou este domingo mais 1.737 casos nas últimas 24 horas e tem agora 154.175 casos confirmados. No sábado, o número de infetados tinha aumentado 2.055.

Quanto ao número de óbitos, morreram 140 pessoas desde o último balanço. O número de mortos no país é de 5.640 desde o início da pandemia.



8h00 - 11.º dia sem registar mortes

A China anunciou este domingo 11 novos casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus e nenhuma nova morte pelo 11.º dia consecutivo.

A contagem oficial chinesa elevou para 82.827 o número de pessoas infetadas.

Situação em Portugal

Portugal regista 880 mortos associados à covid-19, mais 26 do que na sexta-feira, e 23.392 infetados (mais 595), indicou o boletim epidemiológico divulgado no sábado pela Direção-Geral da Saúde.

O Ministério do Trabalho anunciou no sábado que a medição da temperatura corporal aos trabalhadores “não se afigura inviável” desde que não seja guardado qualquer registo da mesma, adiantando que o Governo vai clarificar a matéria por via legislativa.





O comunicado surge “na sequência de questões que têm sido colocadas no âmbito da retoma da atividade após a eventual cessação do atual estado de emergência, e para prevenir contágios entre trabalhadores, nomeadamente sobre a realização de medições de temperatura corporal”, explica o Ministério liderado por Ana Mendes Godinho.

EUA preparam-se para desconfinamento Nos Estados Unidos, mais de uma dezena de Estados preparam-se para o desconfinamento já esta semana para reativar as economias. Isto apesar do número de contágios pela Covid-19 continuar a aumentar no país.

A pandemia já fez mais de 50 mil mortes e 900 mil casos de infeção só nos Estados Unidos.Na Florida, as praias e os parques foram reabertos. No Minnesota, algum comércio, assim como as atividades desportivas, vão poder começar a funcionar esta semana.A Carolina do Sul e a Geórgia levantaram praticamente todas as restrições às atividades económicas.