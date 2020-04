Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos da pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

As escolas começam esta quarta-feira a ser desinfetadas com vista à reabertura. A operação envolve 400 militares do Exército e da Marinha e vai decorrer de forma faseada em vários locais do país.Os alunos dos 11.º e do 12.º anos vão voltar a ter aulas presenciais no dia 18 de maio.A primeira escola a intervencionar será a Secundária da Amadora, que foi também a primeira a registar casos de infeção pelo novo coronavírus.Recorde-se que o Presidente da República anunciou na terça-feira que o estado de emergência não vai ser renovado. Marcelo Rebelo de Sousa falava após a reunião de dirigentes políticos e peritos na sede do Infarmed , em Lisboa.À meia-noite do próximo sábado começa uma nova fase de controlo da pandemia. O Chefe de Estado avisou que o fim do estado de emergência não corresponde ao fim do surto. Marcelo subilnhou que, na próxima fase, não pode haver facilitismo.O número de vítimas mortais da Covid-19 voltou a descer em Portugal.O último boletim epidemiológico, conhecido ao início da tarde de terça-feira, dá conta de mais 20 mortos, o menor número de casos fatais das últimas semanas. O número total é agora de 948.Houve também uma redução no numero de infetados: mais 295, para um total de 24.322Estão nesta altura internadas 936 pessoas, das quais 172 em unidades de cuidados intensivos.O número de pessoas recuperadas da infeção ascendeu em 32 para 1389.A nível mundial, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 214 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.Mais de 840 mil doentes foram considerados curados, segundo este balanço diariamente coligido pela agência France Presse.Em Espanha, o Governo de Pedro Sánchez apresentou ontem um plano de transição para uma nova normalidade. O processo será gradual, assimétrico, de região para região, devendo prolongar-se por dois meses.O Governo proibiu os despedimentos e o desemprego disparou para os 14,4 por cento.Em França, foi cancelado o campeonato de futebol.O primeiro-ministro francês apresentou a estratégia para sair do isolamento social e avisou que o confinamento poderá continuar para lá de 11 de maio.Nos Estados Unidos, país com o maior número de infeções e casos fatais do mundo, Donald Trump admitiu reclamar uma indemnização da China pelos danos causados pela Covid-19.O Governo chinês reagiu prontamente. Acusou a Casa Branca de mentir para disfarçar a incompetência com que tem lidado com a pandemia.