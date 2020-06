Mais atualizações

O quadro em Portugal

O número de pessoas dadas como recuperadas da Covid-19 é de 22.002.



O quadro internacional



O Produto Interno Bruto do Reino Unido sofreu uma contração de 20,4 por cento em abril, uma queda mensal de proporções históricas, revelou esta quinta-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas daquele país.Os dados agora conhecidos representam uma queda maior do que a estimada pelos analistas britânicos.A contração é relativa ao mês em que o território esteve em confinamento devido à pandemia da Covid-19.Em maio as autoridades do Reino Unido anunciaram uma contração de dois por cento do PIB britânico no primeiro trimestre deste ano face aos últimos três meses de 2019, o maior decréscimo desde o quarto trimestre de 2008.O Reino Unido registou, desde o início da pandemia, 41.279 mortos e mais de 291 mil casos.Um novo caso de contágio local detetado em Pequim pôs termo a 18 dias seguidos sem transmissões locais na China, adiantou a Comissão de Saúde do país asiático.Trata-se de um chinês de 52 anos de idade que não deixou a capital chinesa nos últimos 15 dias. O caso também pôs fim a uma série de 56 dias consecutivos sem contágios locais em Pequim.A China diagnosticou ainda seis novos casos em viajantes oriundos do exterior, conhecidos como casos "importados". Estes foram detetados em Xangai, a "capital" financeira do país, e na província de Fujian, leste da China.A China proíbe a entrada de estrangeiros, incluindo residentes, desde 28 de março, pelo que a maioria dos casos "importados" são chineses que regressam ao país.Quatro pessoas receberam alta nas últimas 24 horas. O número de casos ativos fixou-se em 65.Desde o início da pandemia, segundo dados oficiais, a China registou 83.064 infetados e 4634 mortos. Até ao momento, 78.365 pessoas tiveram alta.As autoridades chinesas referiram que 750.674 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica, 3124 das quais permanecem sob observação.Mais de 1,5 milhões de doentes com Covid-19 foram diagnosticados na América Latina, que soma 70 mil mortos, mais de metade no Brasil.O Brasil é mesmo o segundo país no mundo com mais casos de contágio - mais de 802 mil, atrás dos Estados Unidos - e o terceiro com mais mortos - 40.919, depois de EUA e Reino Unido.Apesar da forte progressão da epidemia no maior país da América Latina, com 212 milhões de habitantes, foram reabertos centros comerciais no Rio de Janeiro e em São Paulo.Os Estados Unidos registaram 941 mortes resultantes da Covid-19 em 24 horas, elevando o total para 113.774 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.Até às 20h30 de quinta-feira (01h30 desta sexta-feira em Lisboa) os Estados Unidos registam agora 2.021.990 de casos de contágio, sendo que cerca de 520 mil pessoas foram dadas como curadas.O país continua a registar cerca de 20 mil novos casos diariamente.As festas dos santos populares em Lisboa podem acontecer em esplanadas com música e sardinhas. Mas há proibições. Não são permitidos arraiais.O Governo anunciou que as autoridades vão garantir que não se fazem arraiais e festas populares, mesmo que sejam promovidas por estabelecimentos com licença para funcionar.Os arraias e as festas estão proibidos, mas há tradições que nem mesmo a pandemia não consegue afastar.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica que 91 por cento dos novos casos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo - a região registou 283 dos 310 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.O maior número pertence ao concelho de Sintra, com 48 casos, seguindo-se Lisboa, com 38.No total, Portugal soma 35.910 infetados pelo novo coronavírus.Entre quarta e quinta-feira, morreram mais sete pessoas, para um total de 1504.Estão internadas 415 pessoas, da quais 70 em unidades de cuidados intensivos.As atenções das autoridades de saúde centram-se no sector da construção civil, que continua a representar dez por cento das novas infeções.À escala internacional, de acordo com o balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 417 mil mortos e infetou mais de 7,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte resultante do novo coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado, tanto em termos de mortes como de casos, com 113.209 óbitos em 2.009.238 casos.