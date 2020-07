Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

06h57 - Índia regista novo máximo diário de infeções





A Índia registou nas últimas 24 horas 28.637 infeções de covid-19, o que constitui o seu novo máximo diário de casos, segundos dados oficiais. Nas mesmas 24 horas registaram-se 551 mortes.





No total, a Índia aproxima-se já dos 850.000 caos, totalizando até agora 22.674 mortos.





Índia e EUA batem recordes de infeções diárias









No mesmo período, o México, com um número de infeções registadas muito mais baixo (6.094), regista um número de mortes (539) quase tão elevado como os EUA e mais elevado do que a Índia.





O Brasil, com menos casos oficialmente registados (39.023), contabilizou no mesmo período quase o dobro das mortes (1.071) de qualquer destestrês países.





A nível mundial, vai em 561 mil o número de pessoas mortas com covid-19 e em 12,6 milhões o número de pessoas infetadas.

Tal como a Índia, os EUA registaram nas últimas 24 horas o seu máximo diário de infeções por covid-19: 66.261 casos. O número de mortes baixou, contudo, ligeiramente, para 760. Os EUA continuam, assim, à frente das estatísticas mundiais, com o maior número de casos e com o maior número de mortes.